Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,3
27,67

Кабмин определился с кандидатурой своего представителя в Раде: подробности

4 сентября, 14:58

Ирина Верещук на данный момент является членом комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности

Ирина Верещук. Фото: facebook.com/vereschuk.iryna

Ирина Верещук. Фото: facebook.com/vereschuk.iryna

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Ирина Верещук будет назначена постоянным представителем Кабинета министров в парламенте. Об этом свидетельствует повестка дня заседания правительства на среду, 4 сентября.

Верещук – бывший мэр города Рава-Русская Львовской области, президент Международного центра Балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик. На выборах в Верховную Раду баллотировалась по списку партии "Слуга народа" под № 29.

Реклама

На данный момент является членом комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины с понедельника, 2 сентября, будет проводить заседания в обновленном формате.

В тренде
В Минске пройдут переговоры контактной группы по Донбассу

Согласно сообщению, после завершения заседания Кабинета министров премьер-министр или члены правительства будут проводить пресс-брифинг для СМИ с разъяснениями решений, принятых на заседании.

"Открытым должно быть то, что должно быть открытым. А вот, собственно, заседание правительства не должно превращаться в шоу. Мы изменим формат и будем общаться с прессой по результатам. После заседания правительства мы будем выходить к прессе, общаться с вами о всех решениях, которые были приняты, и отвечать на вопросы", – прокомментировал принятое решение премьер-министр Алексей Гончарук.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Кабмин Верховная Рада Кабинет министров

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Заседание Верховной Рады: все подробности онлайн
Заседание Верховной Рады: все подробности онлайнПолитика
Министр без Facebook: что известно о новом главе МИДа Вадиме Пристайко
Министр без Facebook: что известно о новом главе МИДа Вадиме ПристайкоПолитика
Беларусь закрыла границу с Украиной: Лукашенко назвал причину
Беларусь закрыла границу с Украиной: Лукашенко назвал причинуПолитика
У Тимошенко умерла сестра
У Тимошенко умерла сестраПолитика
Депутаты оставили себя без иммунитета: кому это выгодно на самом деле
Депутаты оставили себя без иммунитета: кому это выгодно на самом делеПолитика
Рада отменила депутатскую неприкосновенность, украинцы скупают валюту: итоги дня
Рада отменила депутатскую неприкосновенность, украинцы скупают валюту: итоги дняЭкономика

Новости партнеров

Loading...