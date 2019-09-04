Кабмин определился с кандидатурой своего представителя в Раде: подробности

Ирина Верещук. Фото: facebook.com/vereschuk.iryna

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Ирина Верещук будет назначена постоянным представителем Кабинета министров в парламенте. Об этом свидетельствует повестка дня заседания правительства на среду, 4 сентября.

Верещук – бывший мэр города Рава-Русская Львовской области, президент Международного центра Балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик. На выборах в Верховную Раду баллотировалась по списку партии "Слуга народа" под № 29.

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На данный момент является членом комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины с понедельника, 2 сентября, будет проводить заседания в обновленном формате.

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Согласно сообщению, после завершения заседания Кабинета министров премьер-министр или члены правительства будут проводить пресс-брифинг для СМИ с разъяснениями решений, принятых на заседании.

"Открытым должно быть то, что должно быть открытым. А вот, собственно, заседание правительства не должно превращаться в шоу. Мы изменим формат и будем общаться с прессой по результатам. После заседания правительства мы будем выходить к прессе, общаться с вами о всех решениях, которые были приняты, и отвечать на вопросы", – прокомментировал принятое решение премьер-министр Алексей Гончарук.

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