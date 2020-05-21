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Кабмин опубликовал постановление о продлении карантина и особенностях его смягчения с 22 мая

21 мая, 22:29

Елена Кузьмич

Стало известно, что изменится для украинцев

Кабинет министров Украины опубликовал постановление об адаптивном карантине, который вводится в Украине с 22 мая 2020 года. Он продлится один месяц.

Соответствующее постановление № 392 принято на заседании правительства 20 мая 2020 года.

На территории регионов с благоприятной эпидемической ситуацией вводится ослабление противоэпидемических мероприятий. Пока только 13 областей готовы к отмене ограничений.

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Также, согласно постановлению, с 10 июня кафе в Украине откроют полностью.

Кабмин решил с 25 мая возобновить работу детских садов и метрополитена. Между тем областные пассажирские перевозки пока не возобновлены. Возможно, это будет уже с начала июня – если позволит эпидемическая ситуация.

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Ранее карантин в Украине был продлен до 22 мая, но при этом с 11-го числа были предприняты первые ослабления карантинного режима. Людям разрешили гулять в парках и посещать салоны красоты.

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Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что пока в Украине не будет вакцины от коронавируса и протоколов лечения, гарантирующих у 99,9% больных выздоровление от новой пневмонии, украинцы должны выходить из карантина осторожно.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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регионы карантин Украина коронавирус

Источник: Сегодня

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