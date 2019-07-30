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Кабмин отстранил главу Укртрансбезопасности от должности

Сегодня, 14:17

Высокопоставленный чиновник не уволен, но и временно не будет занимать должность

Михаил Ноняк. Фото: dsbt.gov.ua

Михаил Ноняк. Фото: dsbt.gov.ua

Кабмин отстранил главу Укртрансбезопасности от должности https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9D%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9D%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BA Политика Высокопоставленный чиновник не уволен, но и временно не будет занимать должность

Кабинет министров отстранил от должности главу Государственной службы по безопасности на транспорте Михаила Ноняка. Соответствующее распоряжение правительства от 17 июля опубликовано в правительственной газете "Урядовый курьер".

"Отстранить Ноняка Михаила Васильевича от исполнения полномочий в должности главы Госслужбы по безопасности на транспорте на время проведения дисциплинарного производства", – говорится в распоряжении Кабмина № 557-р.

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Как сообщали новости "Сегодня", во время поездки в Николаевскую область президент Владимир Зеленский рассказал, когда будет уволен глава Укртрансбезопасности. По его словам, он созванивался с премьер-министром Владимиром Гройсманом по данному вопросу, но получил неудовлетворяющий его ответ.

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Позже глава государства объяснил причину отстранения главы Укртрансбезопасности.

"Именно из-за отсутствия надлежащего контроля по несоблюдению установленных норм веса автотранспорта и поборов со стороны работников этой государственной службы. За значительные недостатки в работе был отстранен от исполнения обязанностей руководитель Укртрансбезопасности", – говорил Зеленский.

Отметим, что помимо недовольства президента, еще в 2018 году министр инфраструктуры Владимир Омелян обратился к правительству с предложением уволить Ноняка. Недовольство министра вызвала непрозрачная работа службы. Кроме того, в апреле нынешнего года В Николаевской области на взятках погорели чиновники Укртрансбезопасности и облавтодора.

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Кабмин отстранение Укртрансбезопасность ноняк

Источник: Сегодня

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