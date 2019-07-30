Кабмин отстранил главу Укртрансбезопасности от должности

Кабинет министров отстранил от должности главу Государственной службы по безопасности на транспорте Михаила Ноняка. Соответствующее распоряжение правительства от 17 июля опубликовано в правительственной газете "Урядовый курьер".
"Отстранить Ноняка Михаила Васильевича от исполнения полномочий в должности главы Госслужбы по безопасности на транспорте на время проведения дисциплинарного производства", – говорится в распоряжении Кабмина № 557-р.
Как сообщали новости "Сегодня", во время поездки в Николаевскую область президент Владимир Зеленский рассказал, когда будет уволен глава Укртрансбезопасности. По его словам, он созванивался с премьер-министром Владимиром Гройсманом по данному вопросу, но получил неудовлетворяющий его ответ.
Позже глава государства объяснил причину отстранения главы Укртрансбезопасности.
"Именно из-за отсутствия надлежащего контроля по несоблюдению установленных норм веса автотранспорта и поборов со стороны работников этой государственной службы. За значительные недостатки в работе был отстранен от исполнения обязанностей руководитель Укртрансбезопасности", – говорил Зеленский.
Отметим, что помимо недовольства президента, еще в 2018 году министр инфраструктуры Владимир Омелян обратился к правительству с предложением уволить Ноняка. Недовольство министра вызвала непрозрачная работа службы. Кроме того, в апреле нынешнего года В Николаевской области на взятках погорели чиновники Укртрансбезопасности и облавтодора.
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