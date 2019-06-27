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Кабмин отстранил от должности главу Госрезерва

27 июня, 12:30

Вадим Мосийчук подозревается в нанесении ущерба государству в 6 млн гривен и против него открыто уголовное производство

Вадим Мосийчук. Фото: facebook.com/vadymmosiychuk
Вадим Мосийчук. Фото: facebook.com/vadymmosiychuk.

Глава Государственного резерва Украины Вадим Мосийчук отстранен от занимаемой должности. Соответствующее решение принял Кабинет министров.

По словам чиновника, свои убеждения, это решение правительства, свою честь и достоинство намерен отстаивать в судебном порядке.

"Соответствующее распоряжение вчера кулуарно и без обсуждения принято на заседании правительства. Сегодня на сайте только сухая информация. Ни одного аргумента и возможности объяснить перед заседанием правительства ситуацию, никакой реакции на мое письмо и просьбу вмешаться в ситуацию премьер-министра. Третья за почти четыре года пребывания меня в должности попытка устранить от выполнения обязанностей", – написал он в Facebook.

Как сообщали новости "Сегодня", в октябре 2018 года главу Госрезерва заподозрили в нанесении ущерба государству в 6 млн гривен. По данным прокуратуры, в течение 2017 года чиновник вопреки требованиям законодательства принял ряд решений, согласно которым более 14 тысяч тонн зерна, которые хранились на ГП "Хлебная база №85" в Харьковской области, были перемещены на ГП "Златодар" в Черкасской области.

Также у Мосийчука был проведен обыск.

Через день после вручения подозрения, Голосеевский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства, отказавшись посадить его под домашний арест. Однако уже в марте нынешнего года главе Госрезерва в аэропорту вручили обвинительный акт прямо в аэропорту.

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Тег Кабмин, мосийчук, госрезерв

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