Кабмин озвучил критерии для ослабления карантина в регионах

В Украине с 22 мая на территории регионов с благоприятной эпидемической ситуацией вводится ослабление противоэпидемических мероприятий.
Об этом говорится в постановлении, которое обнародовало правительство.
Ослабление противоэпидемических мероприятий осуществляется на территории регионов, которые одновременно отвечают следующим признакам:
- инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения) составляет менее 12 человек на 100 тыс. населения;
- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50 процентов;
- среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет более 12 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней.
Ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается с учетом оценки эпидемической ситуации и наличия в регионе признаков для ослабления противоэпидемических мероприятий, определенных настоящим постановлением. Решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий пересматривается не реже одного раза в семь дней с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.
Ранее президент Владимир Зеленский отметил, что относительно невысокая смертность в нашей стране связана именно со своевременными карантинными мерами.
Все подробности в спецтеме Карантин в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк