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  1. Новости политики

Кабмин озвучил критерии для ослабления карантина в регионах

21 мая, 23:07

Елена Кузьмич

Решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий пересматривается не реже одного раза в семь дней

В Украине с 22 мая на территории регионов с благоприятной эпидемической ситуацией вводится ослабление противоэпидемических мероприятий.

Об этом говорится в постановлении, которое обнародовало правительство.

Ослабление противоэпидемических мероприятий осуществляется на территории регионов, которые одновременно отвечают следующим признакам:

  • инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения) составляет менее 12 человек на 100 тыс. населения;
  • загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50 процентов;
  • среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет более 12 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней.

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Ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается с учетом оценки эпидемической ситуации и наличия в регионе признаков для ослабления противоэпидемических мероприятий, определенных настоящим постановлением. Решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий пересматривается не реже одного раза в семь дней с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

Ранее президент Владимир Зеленский отметил, что относительно невысокая смертность в нашей стране связана именно со своевременными карантинными мерами.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Источник: Сегодня

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