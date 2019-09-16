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Кабмин планирует заменить руководство Фонда госимущества

16 сентября, 00:24

Кабмин рассчитывает продолжить приватизацию госпредприятий уже с новым руководством ФГИ

Фото: Фонд госимущества Украины / Facebook

Фото: Фонд госимущества Украины / Facebook

Кабинет министров планирует заменить руководство Фонда государственного имущества. Об это сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге в воскресенье, 15 сентября.

"В этом бюджете вы пока не увидите серьезного увеличения доходов от приватизации. Это потому что мы в скором времени планируем сменить руководство Фонда госимущества", – заявил глава правительства.

По словам премьера, в Кабмине рассчитывают, что новое руководства ФГИ в течение двух недель представит правительству "реалистичный и конкретный" план приватизации на следующий год.

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Как сообщалось, Верховная Рада в пятницу, 13 сентября, приняла за основу законопроект (№ 1054-1), которым предлагается отменить перечень предприятий, не подлежащих приватизации.

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Документ в первом чтении поддержали 253 народных депутата.

Новости "Сегодня" писали, что 11 сентября Верховная Рада решила отказаться от возможности создавать специальную контрольную комиссию парламента по вопросам приватизации.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 декабря 2019 года передать не менее 500 предприятий в Фонд государственного имущества. Эти объекты будут предназначены для продажи через электронную систему торгов "Prozorro.Продажи" в рамках малой приватизации.

Президент также призвал начать подготовку больших государственных компаний к приватизации и привлечению инвестиционных советников до 1 декабря 2019 года. При этом первый конкурс для таких советников должен быть проведен не позже 1 апреля 2020 года.

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Кабмин ФГИ правительство руководство Фонд госимущества Украины Гончарук

Источник: Сегодня

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