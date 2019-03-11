Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,39
29,74
УКР
Главная Больше  Новости политики

Кабмин предложил СНБО наказать иностранных наблюдателей на "выборах" в Крыму

Сегодня, 18:10

Ранее правительству представили 13 лиц, против которых попросили ввести санкции

Фото: AFP
Кабмин предложил СНБО наказать иностранных наблюдателей на "выборах" в Крыму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/687/c84/5c8687c8431f0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/687/c84/5c8687c8431f0.jpg Политика Ранее правительству представили 13 лиц, против которых попросили ввести санкции

Кабинет министров принял решение внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны применить санкции против иностранных наблюдателей на незаконных "выборах" президента России в оккупированном Крыму. Об этом говорится в распоряжении правительства № 129 на сайте Кабмина.

Правительство предлагает ввести персональные специальные экономические санкции против иностранных наблюдателей. В Кабмине уверены, что это создаст предпосылки для свертывания пропагандистской деятельности указанных физических лиц и организаций, которые они представляют.

"С целью защиты интересов государства, нарушенных в результате участия граждан иностранных государств в незаконных "выборах" президента РФ в Крыму, в соответствии с частью первой статьи 5 закона Украины "О санкциях" одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение СНБО предложения по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам", – говорится в распоряжении.

Напомним, в начале марта Министерство по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц подготовило санкционный список, куда попали граждане 13 стран, которые были наблюдателями на незаконно проведенных "выборах" президента РФ в Крыму. Правительство одобрило.

Позже в МинВОТ рассказали о последствиях введения санкций против наблюдателей на "выборах" в Крыму. Россия привлекла к своим "выборам" н полуострове наблюдателей из Германии, Франции, Швеции, Израиля, США, Кипра, Испании, Италии, Финляндии, Сербии, Норвегии, Великобритании и других стран. А вот украинские санкции создадут предпосылки для привлечения к ответственности этих "наблюдателей" в их странах.

Как известно, в мае Евросоюз ввел санкции против пяти человек за "выборы" в Крыму.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Кабмин, выборы, Крым, СНБО, санкции, наблюдатели

Вы сейчас просматриваете новость " Кабмин предложил СНБО наказать иностранных наблюдателей на "выборах" в Крыму". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Cанкции ЕС из-за агрессии в Керченском проливе: СМИ узнали фамилии

Сегодня, 18:05

Фамилии восьми человек внесут в существующий список индивидуальных санкций

Премьер Италии сообщил, что Рим работает над отменой санкций против РФ

9 марта, 02:44

Конте подчеркнул, что антироссийские санкции, введенные после аннексии Крыма в 2014 году, не должны быть самоцелью

Президент США и премьер Чехии высказались за сохранение санкций против РФ из-за Украины

8 марта, 00:18

Андрей Бабиш стал первым с 2011 года чешским премьером, получившим приглашение в Белый дом

Климкин о санкциях ЕС против России: "Хотелось бы большего"

6 марта, 16:04

Евросоюз готов расширить наказание против россиян за агрессию в Керченском проливе

Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной

12 дизайнерских находок для обустройства кухни

Почему группа KAZKA отказалась ехать на «Евровидение»

Дело не в Донбассе: в РФ объяснили, зачем Путину война в Украине

Лучшие варианты оформления небольшой квартиры

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Появилось видео громких ”проводов” убитого террориста ”ДНР”

Космическая отрасль Украины остается на подхвате у NASA

"Зайцева сильнее меня": Дронов зачитал последнее слово в суде

В Украине за месяц до выборов повысят пенсии на 760 гривен
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Сегодня, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

Вчера, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

9 марта, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

9 марта, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом

Похожа на прабабушку: Регина Тодоренко показалась без макияжа