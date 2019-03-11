Кабмин предложил СНБО наказать иностранных наблюдателей на "выборах" в Крыму
Ранее правительству представили 13 лиц, против которых попросили ввести санкции
Кабинет министров принял решение внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны применить санкции против иностранных наблюдателей на незаконных "выборах" президента России в оккупированном Крыму. Об этом говорится в распоряжении правительства № 129 на сайте Кабмина.
Правительство предлагает ввести персональные специальные экономические санкции против иностранных наблюдателей. В Кабмине уверены, что это создаст предпосылки для свертывания пропагандистской деятельности указанных физических лиц и организаций, которые они представляют.
"С целью защиты интересов государства, нарушенных в результате участия граждан иностранных государств в незаконных "выборах" президента РФ в Крыму, в соответствии с частью первой статьи 5 закона Украины "О санкциях" одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение СНБО предложения по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам", – говорится в распоряжении.
Напомним, в начале марта Министерство по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц подготовило санкционный список, куда попали граждане 13 стран, которые были наблюдателями на незаконно проведенных "выборах" президента РФ в Крыму. Правительство одобрило.
Позже в МинВОТ рассказали о последствиях введения санкций против наблюдателей на "выборах" в Крыму. Россия привлекла к своим "выборам" н полуострове наблюдателей из Германии, Франции, Швеции, Израиля, США, Кипра, Испании, Италии, Финляндии, Сербии, Норвегии, Великобритании и других стран. А вот украинские санкции создадут предпосылки для привлечения к ответственности этих "наблюдателей" в их странах.
Как известно, в мае Евросоюз ввел санкции против пяти человек за "выборы" в Крыму.
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