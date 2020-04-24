Кабмин представил план выхода Украины из карантина: пять этапов

Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания

Кабинет министров Украины разработалплан выхода страны из карантина, который состоит из пяти этапов.

Об этом в Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам вечернего заседания Кабмина.

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"Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания. Правительственная дорожная карта выхода из карантина позволит сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность", – заявил он.

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По словам главы украинского правительства, стартовая точка реализации плана может наступить 11 мая 2020, если будет благоприятная эпидемическая ситуация.

Так, согласно плану, первыми могут открыть парки и другие зоны отдыха (кроме детских площадок – Ред), разрешат работу салонов красоты, оптовых и розничных непродовольственных рынков, кафе (на вынос – Ред.), автомоек, веломагазинов, велопрокатов, нотариусов, адвокатов и аудиторов, разрешат тренировки в командных видах спорта.

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Напомним, что ранее, карантин в Украине был продлен до 11 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в мае карантинные меры ослабят, но жить с ограничениями украинцы будут еще два года.

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