Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,9
31,67
УКР
Главная   Новости политики

Кабмин презентовал новый этап децентрализации и "отменил" эпидемию кори

Сегодня, 18:11

Гройсман озвучил большие планы по децентрализации в стране, а Супрун отчиталась о вспышке болезни

Кабмин презентовал новый этап децентрализации и "отменил" эпидемию кори Политика Гройсман озвучил большие планы по децентрализации в стране, а Супрун отчиталась о вспышке болезни

О сезонных заболеваниях говорили сегодня на заседании правительства. В частности – речь шла о вспышке кори в разных регионах Украины. Корь и дальше уносит жизни – последний раз это произошло в Харьковской области. И это уже пятый случай с начала года. В общем корью этой зимой заболело уже 8,5 тысячи человек.

Впрочем, волноваться рано, эпидемии кори в Украине нет, успокоили в Министерстве здравоохранения.

"Мы можем предупредить эту болезнь это вакцинироваться. И в Украине достаточно вакцин и они достаточно качественные. Они есть в наличии и для детей и для взрослых", – сказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Сегодня в Кабмине также подвели итоги децентрализации, которую начали пять лет назад. Создано около 900 объединенных общин. Местным бюджетамсман переданы почти 240 миллиардов гривен, построено три тысячи социальных объектов. Началась децентрализация в 2014 году. Премьер призвал и к внедрению референдумов в Украине.

"В 2014 году, 1 апреля, будучи в Кабинете министров премьера (Арсения) Яценюка я инициировал соответствующий план действий, который был поддержан правительством, лично премьер-министром Яценюком, президентом Порошенко, план внедрения реформы децентрализации власти в Украине", – сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Он презентовал новый этап децентрализации, рассчитанный до 2020 года, когда в Украине пройдут местные выборы. Правительство планирует, что в Украине будет создано около 1,8 тысячи общин. И именно они будут решать, где и какую дорогу будут реконструировать, открывать школу или детсад, а Киев будет только контролировать этот процесс и заниматься общегосударственными расходами.

"Все то, что касается государственных полномочий: надзора, контроля, безопасности, обороны, специализированного вида медицины оставят органам государственной власти", – подчеркнул глава правительства.

Кабмин, корь, супрун, Гройсман, децентрализация

Вы сейчас просматриваете новость " Кабмин презентовал новый этап децентрализации и "отменил" эпидемию кори". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Переговоры о ЗСТ с Турцией: Гройсман поставил новую задачу

Сегодня, 13:49

Глава Кабмина призвал доработать этот вопрос технически

Флешмоб #10yearschallenge: Гройсман показал себя 10-летней давности

Сегодня, 10:44

В 2008 году он был еще мэром Винницы, а теперь реализует проекты на уровне государства

Гройсман озвучил приоритеты работы Кабмина на 2019 год

17 января, 00:42

Глава правительства подчеркнул, что сейчас в государстве меняются многие сферы

Никаких космических зарплат: Гройсман сделал заявление по контрактам с руководством "Нафтогаза"

16 января, 12:34

22 марта истекает срок пятилетних договоров с менеджментом компании и условия будут пересмотрены

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы