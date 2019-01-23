Кабмин презентовал новый этап децентрализации и "отменил" эпидемию кори
Гройсман озвучил большие планы по децентрализации в стране, а Супрун отчиталась о вспышке болезни
О сезонных заболеваниях говорили сегодня на заседании правительства. В частности – речь шла о вспышке кори в разных регионах Украины. Корь и дальше уносит жизни – последний раз это произошло в Харьковской области. И это уже пятый случай с начала года. В общем корью этой зимой заболело уже 8,5 тысячи человек.
Впрочем, волноваться рано, эпидемии кори в Украине нет, успокоили в Министерстве здравоохранения.
"Мы можем предупредить эту болезнь это вакцинироваться. И в Украине достаточно вакцин и они достаточно качественные. Они есть в наличии и для детей и для взрослых", – сказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
Сегодня в Кабмине также подвели итоги децентрализации, которую начали пять лет назад. Создано около 900 объединенных общин. Местным бюджетамсман переданы почти 240 миллиардов гривен, построено три тысячи социальных объектов. Началась децентрализация в 2014 году. Премьер призвал и к внедрению референдумов в Украине.
"В 2014 году, 1 апреля, будучи в Кабинете министров премьера (Арсения) Яценюка я инициировал соответствующий план действий, который был поддержан правительством, лично премьер-министром Яценюком, президентом Порошенко, план внедрения реформы децентрализации власти в Украине", – сказал премьер-министр Владимир Гройсман.
Он презентовал новый этап децентрализации, рассчитанный до 2020 года, когда в Украине пройдут местные выборы. Правительство планирует, что в Украине будет создано около 1,8 тысячи общин. И именно они будут решать, где и какую дорогу будут реконструировать, открывать школу или детсад, а Киев будет только контролировать этот процесс и заниматься общегосударственными расходами.
"Все то, что касается государственных полномочий: надзора, контроля, безопасности, обороны, специализированного вида медицины оставят органам государственной власти", – подчеркнул глава правительства.
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