Кабмин принял важное решение для развития децентрализации

Гройсман заявил, что правительство продолжает поддерживать общины

Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров Украины направил на развитие объединенных территориальных общин (ОТО) 2,1 млрд гривен, сообщает сегодня, 24 апреля, пресс-служба правительства.

Премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя это решение, отметил, что речь идет о строительстве, реконструкции и ремонте тысяч объектов, важных для общин.

"Мы выполняем свою функцию поддержки ОТО. Там, где децентрализация не прошла, – она ​​пройдет. Все это должны осознать. Мы добьемся того, чтобы покрытие реформой было 100%", – подчеркнул он.

Глава правительства добавил, что только за 2016–2018 годы ОТО получили возможность построить и провести реконструкцию более 6000 объектов.

Напомним, децентрализация стартовала в Украине пять лет назад. По словам Гройсмана, государственная поддержка регионов за этот период выросла в 41,5 раза – с 0,5 млрд грн в 2014 году до 20,75 млрд грн в 2019-м.

В январе 2019 года Кабмин презентовал новый этап децентрализации. Тогда премьер сообщил, что за пять лет в стране создано около 900 объединенных общин.

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