Кабмин принял важное решение для развития децентрализации
Гройсман заявил, что правительство продолжает поддерживать общины
Кабинет министров Украины направил на развитие объединенных территориальных общин (ОТО) 2,1 млрд гривен, сообщает сегодня, 24 апреля, пресс-служба правительства.
Премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя это решение, отметил, что речь идет о строительстве, реконструкции и ремонте тысяч объектов, важных для общин.
"Мы выполняем свою функцию поддержки ОТО. Там, где децентрализация не прошла, – она пройдет. Все это должны осознать. Мы добьемся того, чтобы покрытие реформой было 100%", – подчеркнул он.
Глава правительства добавил, что только за 2016–2018 годы ОТО получили возможность построить и провести реконструкцию более 6000 объектов.
Напомним, децентрализация стартовала в Украине пять лет назад. По словам Гройсмана, государственная поддержка регионов за этот период выросла в 41,5 раза – с 0,5 млрд грн в 2014 году до 20,75 млрд грн в 2019-м.
В январе 2019 года Кабмин презентовал новый этап децентрализации. Тогда премьер сообщил, что за пять лет в стране создано около 900 объединенных общин.
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