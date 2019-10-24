Кабмин признал некоторые документы "Л/ДНР"

Министр юстиции объяснил, что это не будет означать признания оккупационных властей

/ Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров Украины принял постановление, которым урегулирована процедура рассмотрения документов о рождении или смерти человека на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, сообщает пресс-служба правительства.

Как отметил министр юстиции Украины Денис Малюська, принятие этих документов Киевом не означает признания оккупационных властей т.н. "Л/ДНР".

"Правительство в развитие так называемых "намибийских исключений", сформулированных Международным судом ООН и развитых в практике Европейского суда по правам человека, ввело механизм подтверждения подлинности медицинских справок, выданных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей соответствующими учреждениями здравоохранения и судебно-медицинскими учреждениями. Ключевой принцип "намибийских исключений" заключается в том, что для защиты неотъемлемых прав человека учета отдельных документов, выданных оккупационными властями, является допустимым. При этом тот факт, что соответствующие документы принимаются во внимание, абсолютно не означает признания оккупационной власти", – пояснил он.

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Отмечается, что соответствующие документы с оккупированных территорий будет рассматривать специально созданная комиссия. Она будет иметь инструменты для того, чтобы по каждому обращению выяснить действительные обстоятельства дела и выдать соответствующее заключение, которое будет служить основанием для регистрации загсом рождения или смерти человека.

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