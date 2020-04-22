Кабмин продлевает карантин: онлайн-трансляция заседания правительства

Кабинет министров проводит очередное заседание под председательством премьер-министр Дениса Шмыгаля.

Правительство примет решение относительно продления карантина в Украине. Также Кабмин рассмотрит варианты смягчения ограничительных мер.

Реклама

По окончанию заседания правительства, ориентировочно в 14:00, брифинг дадут министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр здравоохранения Максим Степанов.

В тренде В Раде назвали точную дату и время внеочередного заседания

Накануне глава правительства отмечал, что для начала нужно смягчать карантинные мероприятия в некритических объектах инфраструктуры, которые могут сыграть роль в стабилизации экономики. Шмыгаль подчеркнул, что Украина вовремя ввела карантин и благодаря этому пока удается избежать критической ситуации с количеством больных.

Так, Минэкономики готовит "специальный порядок, чтобы рынки работали в условиях карантина, но с соблюдением эпидемических мер безопасности для людей, которые будут туда приходить. В правительстве понимают, что фермеры и селяне должны иметь возможность реализовать свою продукцию.

Реклама

А в Мининфраструктуры говорят, что без масок украинцев еще долго не будут пускать в метро, ​​автобусы, трамваи, троллейбусы, междугородные автобусы, поезда и тому подобное. "Укрзализныця" точно не заработает до майских праздников. Также правительство планирует ограничивать количество пассажиров в одном вагоне: им будут мерить температуру.

Отметим, что карантин в Украине заканчивается 24 апреля, но, как еще ранее анонсировали, украинцы точно еще будут сидеть дома до конца апреля. Более того, согласно новому эпидемическому прогнозу, пик заболеваемости и смертности от коронавируса припадет на первые дни мая. Как сообщали новости "Сегодня", министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин планируют продлить до 12 мая.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама