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  1. Новости политики

Кабмин продлевает карантин: онлайн-трансляция заседания правительства

22 апреля, 13:04

Сергей Мартынец

Правительство также намерено смягчить ограничительные меры

Кабинет министров проводит очередное заседание под председательством премьер-министр Дениса Шмыгаля.

Правительство примет решение относительно продления карантина в Украине. Также Кабмин рассмотрит варианты смягчения ограничительных мер.

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По окончанию заседания правительства, ориентировочно в 14:00, брифинг дадут министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр здравоохранения Максим Степанов.

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Накануне глава правительства отмечал, что для начала нужно смягчать карантинные мероприятия в некритических объектах инфраструктуры, которые могут сыграть роль в стабилизации экономики. Шмыгаль подчеркнул, что Украина вовремя ввела карантин и благодаря этому пока удается избежать критической ситуации с количеством больных.

Так, Минэкономики готовит "специальный порядок, чтобы рынки работали в условиях карантина, но с соблюдением эпидемических мер безопасности для людей, которые будут туда приходить. В правительстве понимают, что фермеры и селяне должны иметь возможность реализовать свою продукцию.

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А в Мининфраструктуры говорят, что без масок украинцев еще долго не будут пускать в метро, ​​автобусы, трамваи, троллейбусы, междугородные автобусы, поезда и тому подобное. "Укрзализныця" точно не заработает до майских праздников. Также правительство планирует ограничивать количество пассажиров в одном вагоне: им будут мерить температуру.

Отметим, что карантин в Украине заканчивается 24 апреля, но, как еще ранее анонсировали, украинцы точно еще будут сидеть дома до конца апреля. Более того, согласно новому эпидемическому прогнозу, пик заболеваемости и смертности от коронавируса припадет на первые дни мая. Как сообщали новости "Сегодня", министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин планируют продлить до 12 мая.

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правительство карантин Кабинет министров

Источник: Сегодня

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