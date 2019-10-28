Кабмин провел выездное заседание в Мариуполе

На нем правительство решило в четыре раза увеличить финансирование программы Доступное жилье

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Кабинет министров Украины провел выездное заседание в Мариуполе Донецкой области.

На заседании правительства, в частности, принято решение в четыре раза увеличить финансирование программы "Доступное жилье".

На строительство доступных квадратных метров до конца года дополнительно выделят 300 млн. грн.

Этого должно хватить на квартиры для 900 семей участников боевых действий и переселенцев.

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Кабмин также одобрил документ, который позволит Украине присоединиться к декларации о безопасных школах. Это усилит безопасность учеников, в частности, на территориях, граничащих с территорией проведения ООС.

"Приняли решение о присоединении, фактически, к декларации о безопасных школах. Для того, чтобы дети были в безопасности, независимо от конфликта. Приняли ряд кадровых решений, которые, я убежден, приближают нас к тому, чтобы украинское государство становилось более эффективным, а значит – сильнее", – сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Кроме того, Кабинет Министров Украины на своем выездном заседании в г. Мариуполь (Донецкая область) одобрил назначение глав Волынской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областной государственной администрации.

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