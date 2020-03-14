Кабинет министров на экстренном заседании принял решение закрыть временно границу с Европой для иностранцев, а также приостановить пассажирское авиасообщение, сообщает пресс-служб правительства.

Отмечается, что это выполнение решения СНБО по противодействию распространению коронавируса в Украине.

Документом предусмотрено:

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временно закрыть с 00 ч. 00 мин. 17 марта 2020 года по 3 апреля пункты пропуска через государственную границу для международного пассажирского воздушного сообщения (за исключением ряда категорий граждан);

временно запретить с 00 ч. 00 мин. 16 марта 2020 года по 3 апреля пересечение государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан – кому из иностранцев разрешат въезжать в Украину).

Министерству иностранных дел поручено проинформировать об указанных ограничениях иностранных дипломатов и дипломатические учреждения.

Правительство уполномочило заместителя Министра здравоохранения – главного государственного санитарного врача на осуществление отдельных полномочий. А именно: по эпидемиологическому надзору (наблюдению), предотвращения возникновения и распространения инфекционных болезней, локализации и ликвидации их вспышек и эпидемий. Также поручено определить уполномоченных лиц, которые будут выполнять функции главных государственных санитарных врачей в регионах.

В тренде Кабмин распорядился закрыть границу и авиасообщение с Европой

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Как сообщали новости "Сегодня", Украина отменила пассажирские поезда в Польшу. Отмена связана с решением Польши закрыть границы из-за коронавируса. Решение вступит в силу в ночь на 15 марта.

Напомним, в Украине на сегодняшний день подтверждены три случая заражения коронавирусом – в Черновцах, Черновицкой области и в Житомирской области. Также уже есть первая смерть – от коронавируса в Украине умерла женщина. В рамках противодействия распространению вируса правительство приняло решение ввести общенациональный карантин в Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Закрылись все учебные заведения, садики, запрещены массовые собрания более 200 человек, работать рекомендуют удаленно.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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