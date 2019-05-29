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Кабмин расследует трагедию на шахте "Лесная" и окажет помощь семьям погибших

29 мая, 21:34

Гройсман дал поручение Минэнерго, ГСЧС и Нацполиции разобраться в причинах несчастного случая на шахте "Лесная"

Горняки с шахты "Лесная"
Горняки с шахты "Лесная". Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил главам Министерства энергетики и угольной промышленности, ГСЧС, Национальной полиции и другим ответственным ведомствам провести специальное расследование причин несчастного случая на шахте "Лесная" объединения "Львовуголь" и проработать вопрос оказания помощи семьям погибших шахтеров.

Соответствующее поручение глава правительства подписал сегодня, 29 мая. Он также выразил соболезнования в связи с трагедией, сообщает секретариата Кабмина.

Срок представления результатов расследования – 10 дней.

Напомним, президент Владимир Зеленский встретился с семьями погибших горняков и подчеркнул необходимость решить проблему с жильем семей погибших.

Напомним, в ночь на среду, 29 мая, в селе Селец Сокальского района Львовской области на шахте "Лесная" ГП "Львовуголь" на горизонте 242 м произошло обрушение породы. Под завалами оказались два горняка: Михаил Турко и Михаил Павлик. Всего в шахте находились 69 горняков (на аварийном участке – 21 горняк). Шахта работает в штатном режиме.

В связи с этим полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.272 (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.


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Тег Кабмин, шахта, горняки, Гройсман

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