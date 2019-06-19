Кабмин рассмотрит сокращение госадминистраций – Гройсман

По его словам, следующий парламент должен забрать у президента и правительства полномочия назначать руководителей на местах

Фото: twitter.com/VGroysman.

Правительство на заседании в среду, 19 июня, рассмотрит вопрос сокращения на 50% районных и областных государственных администраций с 1 января 2020 года.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире одного из украинских телеканалов.

"Я завтра выношу на рассмотрение правительства предложение проработать возможность сократить на 50% областные, районные администрации", – сказал Гройсман.

Он добавил, что следующий парламент должен забрать у президента и правительства полномочия назначать руководителей на местах и отдать это право людям.

"Это новый подход управления и новые возможности самоуправления. Приоритет (избирать руководителей – ред.) должен быть в громадах – вам решать, кто ваши руководители", – подчеркнул премьер.

Сейчас в Украине 908 громад. На свое развитие только в этом году они могут потратить 270 млн гривен.

Ранее мы писали, что Кабмин принял важное решение для развития децентрализации.

Напомним, децентрализация стартовала в Украине пять лет назад. По словам Гройсмана, государственная поддержка регионов за этот период выросла в 41,5 раза – с 0,5 млрд грн в 2014 году до 20,75 млрд грн в 2019-м.

В январе 2019 года Кабмин презентовал новый этап децентрализации. Тогда премьер сообщил, что за пять лет в стране создано около 900 объединенных общин.

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