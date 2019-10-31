Кабмин решил уволить тысячи сотрудников РГА

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

В Кабинете министров Украины приняли решение уволить из районных государственных администраций тысячи сотрудников – штат будет сокращен на 18 449 человек.

Как заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, сокращение штатов произойдет для повышения эффективности их работы.

"Решение о сокращении было непростым, но необходимым. Мы должны существенно повысить эффективность работы государственных органов", – написал он.

В своем сообщении он перечислил несколько принципов сокращения:

- часть функций дублируются с объединенными территориальными общинами (ОТГ);

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- часть функций ликвидируют, поскольку они оказались устаревшими и неэффективными;

- еще часть функций намерены перенести на более высокий уровень (ОГА, территориальные органы центральных органов власти или Киев);

- некоторые функции будут объединены.

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Сотрудников, которые попадут под сокращение, предупредят об увольнении за два месяца, а также выплатят им все компенсационные расходы, в том числе за неиспользованные ежегодные отпуска.

Каждому госслужащему обещают найти новую работу. К этому процессу привлекли профсоюзы, они будут работать с каждым госслужащим индивидуально.

"Поиск работы, проведение профессионального обучения, а также подготовка к началу собственного бизнеса будут проводиться с привлечением широкого круга организаций – бизнеса, ОТГ, профильных ассоциаций и тому подобное. Для этого все сотрудники будут приглашены пройти профилирования", – написал министр.

Напомним, 28 октября Кабинет Министров на своем выездном заседании в Мариуполеодобрил назначение глав Волынской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областных государственных администраций.

"Правительство согласовало назначение глав ОГА: Волынской – Погуляйка Юрия Михайловича; Полтавской – Синегубова Олега Васильевича; Сумской – Пащенко Инну Алексеевну; Хмельницкой – Габинета Дмитрия Анатольевича; Черновицкой – Осачука Сергея Дмитриевича", – сообщили в пресс-службе Кабмина.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский назначил Алексея Чернышова новым главой Киевской ОГА. До назначения в областную государственную администрацию чиновник занимался привлечением инвестиций в Украину.

Как сообщали новости "Сегодня", бывший глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян написал заявление об отставке 20 октября и заявил, что на то есть причина. Позже он опубликовал свое заявление в Facebook и процитировал слова героя романа Ивана Багряного "Сад Гетсиманский" – Андрея Чумака: "Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды – морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть".

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