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Кабмин сократил численность работников райгосадминистраций: подробности

4 ноября, 10:36

В результате реформы децентрализации функции РГА активно переходят к объединенным территориальным громадам

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Кабинет министров сократил предельную численность работников районных государственных администраций (РГА). Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 4 ноября, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Правительство сократило предельную численность работников райгосадминистраций (РГА). Это обусловлено тем, что в результате реформы децентрализации функции РГА активно переходят к объединенным территориальным громадам. Решение правительства позволит оптимизировать работу таких райгосадминистраций и уменьшить расходы бюджетных средств, которые могут быть направлены на развитие общин на соответствующих территориях" – говорится в сообщении.

Ранее министр Кабинета министров Дмитрий сообщил, что штат РГА будет сокращен на 18,5 тысяч человек.

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Фото: facebook.com/GolosZmin
  • часть функций дублируются с объединенными территориальными громадами (ОТГ);
  • часть функций ликвидируют, поскольку они оказались устаревшими и неэффективными;
  • часть функций намерены перенести на более высокий уровень (ОГА, территориальные органы центральных органов власти или Киев);
  • некоторые функции будут объединены.

Сотрудников, которые попадут под сокращение штатов, предупредят об увольнении за два месяца, а также выплатят им все компенсационные расходы, в том числе за неиспользованные ежегодные отпуска. Каждому госслужащему обещают найти новую работу. К этому привлекли профсоюзы – они будут работать с каждым госслужащим индивидуально.

Ранее сообщалось, что в Кабмине хотят переселить чиновников всех министерств в одно здание.

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правительство рга Кабинет министров

Источник: Сегодня

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