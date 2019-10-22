Кабмин сократит в Госаудитслужбе почти три тысячи сотрудников

Дмитрий Дубилет рассказал, что будет с уволенными государственными служащими

Фото: facebook.com/DASU2016

Пока Кабинет министров подводит итоги 50 дней работы, Государственную аудиторскую службу ждут серьезные сокращения. Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что планируется сокращение около 2,8 тысячи сотрудников. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, правительство планирует существенно реформировать этот орган, и в последние несколько недель был проведен аудит ведомства.

"Сейчас там работает 3212 человек, и они получают опасно низкие зарплаты. К чему это может приводить, можете догадаться (судя по всему речь о коррупции – ред.). Количество сотрудников этого органа будет сокращено до около 400", – заявил Дубилет.

Чиновник объяснил, что Госаудит должен фокусироваться на серьезном мошенничестве, и те работники службы, которые останутся, должны быть настоящими профессионалами, работающими по международным стандартам.

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Он считает, что нужно убрать дублирование функций меду Госаудитом Счетной палатой, а также силовыми органами.

"Согласно мировой практике, мы передаем Госаудит под Министерство финансов. Также отмечу, что любое массовое сокращение государственных служащих – это болезненный процесс. Мы будем сотрудничать с Гоструда, профсоюзами и другими сторонами, чтобы не бросать просто так людей на произвол судьбы", – добавил министр.

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Как сообщали новости "Сегодня", Кабмин передал Госаудитслужбу в управление Минфина. Ведомство скоро будет реформировано в небольшой орган финансового инспектирования и аудита.

Напомним, в 2018 году Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя Госаудитслужбы Лидии Гавриловой. Руководителю госоргана инкриминируется незаконное обогащение и декларирования недостоверной информации.

Ранее Госаудитслужбе было поручено проверить Антимонопольный комитет по сообщениям о фактах остановки или отмены процедур закупок. Подробней смотрите в сюжете:

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