Кабмин срывает сроки подачи бюджета-2019 ко второму чтению – комитет Рады

Сегодня, 20:11

В Бюджетном комитете жалуются на то, что правительство не подало проект госбюджета ко второму чтению в установленный законом срок

Верховная Рада. Фото: &quot;Сегодня&quot;
Верховная Рада. Фото: "Сегодня"

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Василий Амельченко рассказал, что правительство еще не передало парламенту подготовленный ко второму чтению законопроект о государственном бюджете Украины на 2019 год. Об этом он сказал во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Депутат отметил, что в связи с принятием 18 октября в первом чтении законопроекта о государственном бюджет-2019, в соответствии с регламентными требованиями, Кабинет министров в двухнедельный срок, но не позднее 3 ноября, должен подать в парламент доработанный законопроект ко второму чтения, в соответствии с бюджетными выводами Верховной Рады.

"Однако в настоящее время этот документ не представлен. И правительство должно проинформировать по этому поводу и ускорить представление указанного законопроекта в парламент", – подчеркнул Амельченко.

Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла бюджет-2019 в первом чтении, утвердив Бюджетные выводы, на основании которых главный финансовый документ страны будет готовиться ко второму чтению.

СПРАВКА

В ходе обсуждения проекта госбюджета представитель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Константин Ищейкин отметил, что в этом году депутаты подали предложений к бюджету на дополнительных 2,2 трлн гривен расходов – при том, что более триллиона гривен составляют суммарные расходы госбюджета-2019 по проекту Кабмина.

Во втором чтении проводится повторное голосование за проект закона в целом. Если после внесения правок проект закона принят, то народные депутаты уже могут проголосовать и за принятие закона о бюджете. Третье чтение, если таковое понадобится, должно состояться не позднее 25 ноября. Крайний срок принятия закона о бюджете Украины – 1 декабря.

Повод поскорее начать работу над бюджетом ко второму чтению дал Международный валютный фонд (МВФ) – через несколько часов после того, как Кабмин принял решение о повышении цены на газ для населения с первого ноября.

В Фонде заявили, что договорились с украинским правительством о новой программе финансирования на 3,9 млрд долларов. Она рассчитана на 14 месяцев и придет на замену программе, которая началась в 2015 году.

"Окончательного согласования ждем после принятия парламентом сбалансированного и реалистичного бюджета-2019 во втором чтении. Маркерами для МВФ станет наша готовность держать дефицит бюджета в рамках и под контролем (он не должен превышать 90 млрд грн – Авт.)", – рассказала и. о. министра финансов Оксана Маркарова.
Кабмин, бюджет, госбюджет, Амельченко, бюджетный комитет, бюджет-2019

Вы сейчас просматриваете новость "Кабмин срывает сроки подачи бюджета-2019 ко второму чтению – комитет Рады". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Фото: Getty

В Украине хотят повысить часть налогов и ограничить посылки из-за границы

Сегодня, 14:33

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об изменениях Налогового кодекса

Экономика

Верховная Рада. Фото: "Сегодня"

В Кабмине надеются, что 22 ноября Рада примет госбюджет

3 Ноября, 03:34

Саенко заверил, что государственный бюджет, предложенный сегодня правительством, сохраняет все положительные программы которые были
Загрузка...

Экономика

Фото: kmu.gov.ua

Гройсман рассказал, что может подорвать экономический рост Украины

31 Октября, 15:42

Премьер отметил, что выгоду от роста экономики должны получать граждане Украины

Экономика

Фото: flickr.com/photos/134562672@N08

На что потратят бюджет 2019: меньше денег на лечение и жилье

31 Октября, 07:00

Накинут на ремонт музеев, но "просядут" социальные программы
Загрузка...