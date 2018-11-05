Кабмин срывает сроки подачи бюджета-2019 ко второму чтению – комитет Рады

В Бюджетном комитете жалуются на то, что правительство не подало проект госбюджета ко второму чтению в установленный законом срок

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Василий Амельченко рассказал, что правительство еще не передало парламенту подготовленный ко второму чтению законопроект о государственном бюджете Украины на 2019 год. Об этом он сказал во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Депутат отметил, что в связи с принятием 18 октября в первом чтении законопроекта о государственном бюджет-2019, в соответствии с регламентными требованиями, Кабинет министров в двухнедельный срок, но не позднее 3 ноября, должен подать в парламент доработанный законопроект ко второму чтения, в соответствии с бюджетными выводами Верховной Рады.

"Однако в настоящее время этот документ не представлен. И правительство должно проинформировать по этому поводу и ускорить представление указанного законопроекта в парламент", – подчеркнул Амельченко.

Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла бюджет-2019 в первом чтении, утвердив Бюджетные выводы, на основании которых главный финансовый документ страны будет готовиться ко второму чтению.

В ходе обсуждения проекта госбюджета представитель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Константин Ищейкин отметил, что в этом году депутаты подали предложений к бюджету на дополнительных 2,2 трлн гривен расходов – при том, что более триллиона гривен составляют суммарные расходы госбюджета-2019 по проекту Кабмина.

Во втором чтении проводится повторное голосование за проект закона в целом. Если после внесения правок проект закона принят, то народные депутаты уже могут проголосовать и за принятие закона о бюджете. Третье чтение, если таковое понадобится, должно состояться не позднее 25 ноября. Крайний срок принятия закона о бюджете Украины – 1 декабря.

Повод поскорее начать работу над бюджетом ко второму чтению дал Международный валютный фонд (МВФ) – через несколько часов после того, как Кабмин принял решение о повышении цены на газ для населения с первого ноября.

В Фонде заявили, что договорились с украинским правительством о новой программе финансирования на 3,9 млрд долларов. Она рассчитана на 14 месяцев и придет на замену программе, которая началась в 2015 году.

"Окончательного согласования ждем после принятия парламентом сбалансированного и реалистичного бюджета-2019 во втором чтении. Маркерами для МВФ станет наша готовность держать дефицит бюджета в рамках и под контролем (он не должен превышать 90 млрд грн – Авт.)", – рассказала и. о. министра финансов Оксана Маркарова.