Кабмин усилил безопасность в акватории Азовского моря

Фото: пресс-центр ООС

Кабинет Министров на своем выездном заседании в Мариуполе в понедельник принял ряд решений по усилению безопасности граждан.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Правительство, в частности, усилило безопасность мореплавания в акватории Азовского моря, для этого включило прилегающие к морскому порту г. Мариуполя территории к водному пространству, по которым принимаются меры безопасности в соответствии с Кодексом торгового мореплавания. Кроме того, правительство поручило ряду государственных органов и предприятий сделать быстрыми и удобными процедуры перехода из Херсона в Крым через пункты въезда "Каланчак" и "Чонгар", – говорится в сообщении.

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Правительство также определило порядок добровольной уплаты взносов Украины в бюджеты ООН, чтобы расширить возможности финансирования Миссии Украины при НАТО в Брюсселе и улучшить сотрудничество Украины с НАТО, добавили в Кабмине.

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Как сообщалось, правительство также выделило 300 млн грн, которые к концу 2019 года позволят построить доступное жилье в пригородных районах Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова приблизительно для 950 семей, из которых 700 семей внутренне перемещенных лиц и около 200 семей участников АТО/ООС. Также Кабинет министров Украины одобрил назначение глав Волынской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областных государственных администраций.

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