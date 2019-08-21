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Кабмин утвердил соглашение о безвизе с Северной Македонией

21 августа, 13:57

Соглашением предусмотрено введение безвизового режима взаимных поездок граждан для краткосрочного пребывания

/ Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Республики Северная Македонияоб условиях взаимных поездок граждан. Соответствующее постановление принято на заседании правительства.

Решение принято без обсуждения.

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Соглашением предусмотрено введение безвизового режима взаимных поездок граждан для краткосрочного (до 90 дней в течение 180 дней) пребывания по действительным биометрическим проездным документам.

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Напомним, ко второму кварталу 2019 года украинцы имеют безвизовый доступ в 128 стран мира. Об этом свидетельствуют данные компании Henley&Partners, которая проанализировала последние изменения в безвизовом режиме всех стран мира.

Так, Украина занимает 40-е место из 104 в "Индексе паспортов", который отражает количество безвизовых стран для граждан того или иного государства. При этом Украина обгоняет соседние страны. Молдова, Россия и Беларусь имеют показатели в 121, 118 и 77 стран с безвизовым режимом соответственно.

Также сообщалось, что с начала действия безвизового режима украинцы осуществили 42,6 млн поездок в страны ЕС. 9,2 млн граждан Украины пересекли границу с биометрическими паспортами, из них почти 3 миллиона украинцев направлялись без виз, с новыми биометрическими паспортами, то есть воспользовались безвизовым режимом.

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Македония безвиз Северная Македония

Источник: УНИАН

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