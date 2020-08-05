Кабмин утвердил Стратегию развития регионов до 2027 года: что это значит

В документе определено, как государство будет развивать и поддерживать территории

Ранее Кабинет министров показывал рейтинг самых успешных регионов страны, а на сегодняшнем заседании утвердил Государственную стратегию развития регионов до 2027 года.

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В документе определено, как государство будет развивать и поддерживать территории, в частности городские агломерации, монофункциональные города, сельские территории в неблагоприятных условиях, горные районы, прибережные районы Черного и Азовского морей, приграничные территории и другие. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в документе учтены и вопросы нового административно-территориального устройства, вновь 136 районов и 1470 объединенных территориальных громад.

"Мы говорим о школах, больницах, безопасной окружающей среде. Никто не говорит о сокращении объектов социальной инфраструктуры из-за ликвидации советского типа районов. Мы хотим приближать услуги гражданам, поэтому ни о какой системной смену речь не идет", – заверил глава правительства.

Стратегическими целям регионального развития стали формирование сплоченной страны в социальном, экономическом, экологическом, гуманитарном и пространственном уровнях, повышение уровня конкурентоспособности регионов и развитие эффективного многоуровневого управления.

В Стратегии введены новые подходы к политике регионального развития, а именно: переход от преимущественно территориально нейтральной к территориально направленной политике развития территорий. Регионы будут стимулировать использовать собственный потенциал. Также будет оказываться поддержка отдельных территорий, характеризующихся особыми проблемами социально-экономического развития.

Подробней о семилетней Стратегии развития регионов вы можете узнать в документе, который утвердило правительство:

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Напомним, ранее Верховная Рада утвердила решение Кабинета министров и поделила страны на новые районы. Согласно новому плану районирования Украины, прежние 490 районов ликвидированы и созданы новые 136, но более крупные по населению и территории. Соответственно, в большинстве случаев речь идет и о переносе райцентров. Читайте подробней, как Украина заново поделили на районы.

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