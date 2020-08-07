Кабмин утвердил стратегию: стали известны цели региональной политики в Украине

В стратегию включены задачи для восстановления территорий Донецкой и Луганской областей

Правительство утвердило Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 годы. Об этом сообщил официальный сайт Министерства развития общин и территорий Украины.

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"Стратегическая цель региональной политики на период 2021-2027 годы – это развитие и единство, ориентированные на человека – достойную жизнь в сплоченной, децентрализованной, конкурентоспособной и демократической Украине", – говорится в опубликованном заявлении министерства.

Государственная стратегия будет реализовываться в два этапа: на периоды 2021-2023 и 2024-2027 годы. К участию в разработке плана реализации будут привлечены все министерства.

В стратегии предусмотрены цели и задачи для восстановления территорий Донецкой и Луганской областей, пострадавших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

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Глава ведомства Алексей Чернышев также акцентировал внимание на том, что предложенная программа содержит амбициозные цели и задачи, и должна быть реализована

"Поэтому выполнение Стратегии требует консолидации усилий центральных и местных органов власти, поддержки парламента и президента, сознательного участия общества и граждан. Развитие регионов – вне политики, а реализация государственной стратегии является обязательным условием успешной, сильной и способной государства", – подчеркнул Чернышев.

Напомним, ранее Верховная Рада утвердила решение Кабинета министров и поделила страны на новые районы. Согласно новому плану районирования Украины, прежние 490 районов ликвидированы и созданы новые 136, но более крупные по населению и территории. Соответственно, в большинстве случаев речь идет и о переносе райцентров. Читайте подробнее, как Украина заново поделили на районы.

А после передела административной карты страны в Украине ожидаются местные выборы. Что нового ждет украинцев, смотрите в видеосюжете:

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