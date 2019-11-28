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Кабмин уволил заместителя министра инфраструктуры Александру Клитину

28 ноября, 00:14

Чиновница стала фигурантом громкого скандала, в частности, после переписки с пранкером

Свою должность потеряла заместитель министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Александра Клитина.

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Но не из-за скандала, связанного с аудиозаписью, где обсуждались мотивы ее назначения на должность, а из-за ее коррупционных обвинений в адрес руководства. Ранее в интернете пранкер Джокер выложил свою переписку с Клитиной, в которой чиновница, думая, что общается с чиновником, жаловалась на коррупцию в министерстве, на которую глава ведомства Владислав Криклий якобы закрывает глаза. А на прошлой неделе в сети появилась запись разговора якобы депутатов "Слуги народа", на котором они обсуждали, каким образом Клитина получила должность заместителя министра – на записи звучала фраза "через постель".

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По собственному желанию заместитель министра уходить с поста отказалась. Поэтому уволить Клитну попросил у Кабмина ее руководитель.

Ранее пранкер Джокер опубликовал переписку с заместителем министра инфраструктуры Александрой Клитиной. Во время переписки с пранкером Клитина дала понять, что хотела бы получить пост министра инфраструктуры, а также негативно оценила деловые качества министра.

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Источник: Сегодня

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