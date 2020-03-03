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Кабмин уволил замминистра, отвечавшего за добычу угля

3 марта, 19:49

Станислав Кожемякин

Станислав Ковалевский был назначен на свою должность 16 октября прошлого года

Несмотря на то, что Министерство энергетики и охраны окружающей среды инициировало угольную реформу, Кабинет министров уволил профильного замминистра Станислава Ковалевского.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №185-р от 3 марта 2020 года, который был опубликован на портале правительства.

На свою должность Станислав Ковалевский был назначен 16 октября прошлого года – в Минэнерго он отвечал за угольную отрасль.

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В прошлом экс-замминистра был соучредителем ООО "Мета Лимитед", директором ООО "ТД "Энергоуголь" и возглавлял донецкий филиал "Экойл".

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На данный момент у министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля остается семь заместителей: Виталий Шубин (первый заместитель), Константин Чижик (евроинтеграция), Ирина Ставчук, Алексей Рябчин, Роман Абрамовский, Владимир Головатенко и Сергей Масличенко.

Напомним, что украинское Минэнерго инициировало угольную реформу и выбрало 11 государственных угольных шахт для дальнейшей эксплуатации – остальные предприятия в дальнейшем планируется реформировать.

При этом президент Владимир Зеленский считает, что украинский уголь должен иметь гарантированный рынок сбыта, а при продаже у отечественной продукции должен быть приоритет.

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уголь Минэнерго угольная отрасль Алексей Оржель

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