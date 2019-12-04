Кабмин уволил Зеркаль и еще шесть чиновников

Кабинет министров уволил замглавы МИД Украины Елену Зеркаль, а также еще шесть чиновников из различных государственных органов. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, сообщает пресс-служба Кабмина.
Так, Кабинет министров принял решение об увольнении следующих лиц:
- с должности заместителя министра иностранных дел Зеркаль Елену Владимировну;
- с должности главы Национальной службы здоровья Петренко Олега Эдуардовича;
- с должности первого заместителя председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Чаузова Александра Николаевича;
- с должности первого заместителя главы Государственной фискальной службы Билана Сергея Васильевича;
- с должности председателя Государственной службы по вопросам труда Чернегу Романа Тарасовича;
- с должности председателя правления Государственного ипотечного учреждения Камуза Андрея Александровича;
- с должности председателя правления ПАО "Национальная акционерная компания "Надра Украины" Климовича Ярослава Ярославовича.
Кроме того, правительство временно возложило исполнять обязанности главы Нацслужбы здоровья на Оксану Мовчан; Госслужбу труда временно будет возглавлять Игорь Дагнер; главой правления "Энергоатома" стал Вячеслав Фролов; председателем правления Государственного ипотечного учреждения временно назначен Фролов Вячеслав.
Как сообщали новости "Сегодня", Кабинет министров также назначил нового главу Института Нацпамяти вместо уволенного в сентябре Владимира Вятровича. Читайте подробней, что известно об Антоне Дробовиче.
Напомним, недавно Кабмин назначил нового главу Госгеокадастра и поручил начать масштабную проверку. Подробней смотрите в сюжете:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк