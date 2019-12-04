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Кабмин уволил Зеркаль и еще шесть чиновников

4 декабря, 15:22

Правительство поддержало заявление заместителя министра иностранных дел об отставке

Фото: facebook.com/lana.zerkal

Фото: facebook.com/lana.zerkal

Кабинет министров уволил замглавы МИД Украины Елену Зеркаль, а также еще шесть чиновников из различных государственных органов. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, сообщает пресс-служба Кабмина.

Так, Кабинет министров принял решение об увольнении следующих лиц:

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  • с должности заместителя министра иностранных дел Зеркаль Елену Владимировну;
  • с должности главы Национальной службы здоровья Петренко Олега Эдуардовича;
  • с должности первого заместителя председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Чаузова Александра Николаевича;
  • с должности первого заместителя главы Государственной фискальной службы Билана Сергея Васильевича;
  • с должности председателя Государственной службы по вопросам труда Чернегу Романа Тарасовича;
  • с должности председателя правления Государственного ипотечного учреждения Камуза Андрея Александровича;
  • с должности председателя правления ПАО "Национальная акционерная компания "Надра Украины" Климовича Ярослава Ярославовича.

Кроме того, правительство временно возложило исполнять обязанности главы Нацслужбы здоровья на Оксану Мовчан; Госслужбу труда временно будет возглавлять Игорь Дагнер; главой правления "Энергоатома" стал Вячеслав Фролов; председателем правления Государственного ипотечного учреждения временно назначен Фролов Вячеслав.

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Кабмин уволил Зеркаль и еще шесть чиновников
Фото: facebook.com/lana.zerkal

Как сообщали новости "Сегодня", Кабинет министров также назначил нового главу Института Нацпамяти вместо уволенного в сентябре Владимира Вятровича. Читайте подробней, что известно об Антоне Дробовиче.

Напомним, недавно Кабмин назначил нового главу Госгеокадастра и поручил начать масштабную проверку. Подробней смотрите в сюжете:

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увольнение чиновники Кабинет министров Елена Зеркаль

Источник: Сегодня

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