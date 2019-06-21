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Кабмин в Раде, Парубий с Тейлором и протесты в Грузии: топ-темы дня

21 июня, 10:37

Правительство ответит на вопросы нардепов, а украинский спикер встретится с временным поверенным в делах США

Пятница, 21 июня, обещает быть насыщенной знаковыми событиями, происходящими в Украине и мире. Новости "Сегодня" будут внимательного за ними следить.

Проходит утреннее пленарное заседание Верховной Рады. В повестке дня – Час вопросов к правительству и второе чтение проекта Избирательного кодекса.

Под председательством вице-премьера – министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко проходит селекторное совещание по подготовке к новому отопительному сезону 2019-2020 гг.

Состоится встреча председателя Верховной Рады Андрея Парубия с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором .

В Грузии продолжаются массовые выступления граждан , требующих отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии и председателя парламента Ираклия Кобахидзе, вызванные визитом российской делегации на Генассамблею Международной ассамблеи православия в Тбилиси.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали об итогах дня предыдущего – решении Конституционного суда о роспуске Рады и встрече Зеленского с бизнесом . Больше итогов смотрите в сюжете:


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Тег Грузия, Рада, протесты, Парубий, тейлор, Тбилиси

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