Кабмин в Раде, Парубий с Тейлором и протесты в Грузии: топ-темы дня
Правительство ответит на вопросы нардепов, а украинский спикер встретится с временным поверенным в делах США
Пятница, 21 июня, обещает быть насыщенной знаковыми событиями, происходящими в Украине и мире. Новости "Сегодня" будут внимательного за ними следить.
Проходит утреннее пленарное заседание Верховной Рады. В повестке дня – Час вопросов к правительству и второе чтение проекта Избирательного кодекса.
Под председательством вице-премьера – министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко проходит селекторное совещание по подготовке к новому отопительному сезону 2019-2020 гг.
Состоится встреча председателя Верховной Рады Андрея Парубия с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором .
В Грузии продолжаются массовые выступления граждан , требующих отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии и председателя парламента Ираклия Кобахидзе, вызванные визитом российской делегации на Генассамблею Международной ассамблеи православия в Тбилиси.
Напомним, новости "Сегодня" сообщали об итогах дня предыдущего – решении Конституционного суда о роспуске Рады и встрече Зеленского с бизнесом . Больше итогов смотрите в сюжете:
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