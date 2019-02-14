Кабмин вернул экс-министру Квиту руководящую должность

Заведующий Могилянской школы журналистики Сергей Квит образования попал НАОКВО в прошлом году

Сергей Квит. Фото: facebook.com/serhiy.kvit.3.

Кабмин вернул экс-министру Квиту руководящую должность //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/58d/91a/5c658d91a94a9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/58d/91a/5c658d91a94a9.jpg 2019-02-14T17:52:00+02:00 Политика Заведующий Могилянской школы журналистики Сергей Квит образования попал НАОКВО в прошлом году

Экс-министр образования Украины Сергей Квит назначен руководителем Национального агентства по обеспечению качества высшего образования. Соответствующее решение приняло украинское правительство.

Стоит отметить, что на данный момент Сергей Квит занимает должность заведующего кафедрой Могилянской школы журналистики (МШЖ) и владеет ученым званием профессора и ученой степенью доктора филологических наук.

"Кабинет министров Украины назначил Сергея Квита председателем Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО)", – сообщили в МШЖ 14 февраля.

Отмечается, что в конце прошлого года Квита избрали в агентство – среди 22 кандидатов он получил наивысшее количество конкурсных баллов (347).

НАОКВО является одним из органов управления в сфере высшего образования, который формирует требования к системе обеспечения качества высшего образования, разрабатывает положение об аккредитации образовательных программ и представляет его на утверждение Министерства образования.

Кроме того, ведомства занимается анализом качества образовательной деятельности высших учебных заведений, аккредитацией независимых учреждений оценивания и обеспечения качества высшего образования, а также аккредитаций образовательных программ и разработкой требований к уровню научной квалификации лиц, получающих научные степени.

Напомним, что осенью Кабмин утвердил концепцию дуального образования, которая позволяет студентам обучаться прямо на производстве.

Мы также писали о принятом Верховой Радой законе об образовании, который позволяет ребенку учиться в частной школе, поскольку за него заплатит государство.

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