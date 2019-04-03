Кабмин запретил нерегулярные авиарейсы между Украиной и Россией
Запрет не касается рейсов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций
Кабинет министров запретил нерегулярные авиарейсы между Украиной и Россией, за исключением рейсов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций.
"Предлагается установить запрет на осуществление нерегулярных рейсов перелета между Украиной и государством-агрессором за исключением рейсов полетов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций, ООН, ОБСЕ и Красного креста", – говорится в тексте предложения, внесенного министром внутренних дел Арсеном Аваковым, которое было поддержано правительством.
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