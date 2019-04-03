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Кабмин запретил нерегулярные авиарейсы между Украиной и Россией

Сегодня, 13:03

Запрет не касается рейсов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций

Фото: Кабинет министров Украины
Кабмин запретил нерегулярные авиарейсы между Украиной и Россией //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a3a/af7/5c7a3aaf7e0bc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a3a/af7/5c7a3aaf7e0bc.jpg Политика Запрет не касается рейсов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций

Кабинет министров запретил нерегулярные авиарейсы между Украиной и Россией, за исключением рейсов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций.

"Предлагается установить запрет на осуществление нерегулярных рейсов перелета между Украиной и государством-агрессором за исключением рейсов полетов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций, ООН, ОБСЕ и Красного креста", – говорится в тексте предложения, внесенного министром внутренних дел Арсеном Аваковым, которое было поддержано правительством.

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Тег авиа

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Источник:

Интерфакс-Украина

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