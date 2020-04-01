Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,63
30,26
  1. Новости политики

"Кадровая лихорадка в условиях кризиса": Фесенко о новой смене министров

1 апреля, 05:17

Сергей Мартынец

Уже бывшие министры просто не вписались в работу власти

Политолог Владимир Фесенко считает, что сейчас было не время менять министров финансов и здравоохранения в условиях жесткого кризиса. Он высказал мнение, с чем могла быть связана отставка Ильи Емца и Игоря Уманского.

Он считает, что уже бывшие министры просто не вписались в работу власти. Отметим, что Емец и Уманский продержались на своих должностях меньше месяца.

"Спрашивают о моем отношении к замене министров финансов и здравоохранения. Критичное у меня отношение. Мне не нравится кадровая лихорадка в условиях кризиса, тем более в таких министерствах. Емец явно не вписался в нынешнюю власть, не нашел общего языка ни с премьером, ни с ОП (Офисом президента). По Уманскому сложнее. Похоже, он оказался слишком самостоятельным, да и его секвестр бюджета вызвал просто истерику и создал ему массу врагов. Хотя, на мой взгляд, в условиях кризиса, в который мы только входим, и министр здравоохранения, и министр финансов должны иметь чрезвычайные полномочия", – написал Фесенко Facebook.

Реклама

В тренде
Министр здравоохранения Илья Емец и глава Минфина Игорь Уманский подали в отставку

Парламент 30 марта провел три внеочередных заседания. Как сообщали новости "Сегодня", на первом заседании депутаты уволили министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца. Однако назначить их преемников с первой попытки не удалось. Для этого было созвано третье внеочередное заседание, на котором Рада со второй попытки назначила министра финансов и главу МОЗ во время карантина – ими стали Максим Степанов и Сергей Марченко соответственно.

Напомним, на первом внеочередном заседании депутаты принимали антикризисные законопроекты, на втором – парламент принял закон о беспрерывном обеспечении питанием военнослужащих. Суть в том, что компания, которая занималась предоставлением этих услуг, отказалась от выполнения обязанностей из-за карантина. А на третьем, помимо назначения новых министров, Рада приняла закон о рынке земли, пройдя в общей сложности чуть более четырех тысяч поправок.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

министры Владимир Фесенко Игорь Уманский Илья Емец

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмом
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмомДругие регионы
Кучма о захвате Крыма:
Кучма о захвате Крыма: "Зеленых человечков" нужно было уничтожать как террористовПолитика
Авакову втрое повысили зарплату: обнародованы цифры
Авакову втрое повысили зарплату: обнародованы цифрыЭкономика
В Раде заблокировали закон о рынке земли: стала известна причина
В Раде заблокировали закон о рынке земли: стала известна причинаПолитика
Из-за скандала с братом Ермака завели уголовное дело: что об этом известно
Из-за скандала с братом Ермака завели уголовное дело: что об этом известноПолитика
Ослабление карантина: Шмыгаль рассказал о планах Кабмина
Ослабление карантина: Шмыгаль рассказал о планах КабминаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...