"Кадровая лихорадка в условиях кризиса": Фесенко о новой смене министров

Политолог Владимир Фесенко считает, что сейчас было не время менять министров финансов и здравоохранения в условиях жесткого кризиса. Он высказал мнение, с чем могла быть связана отставка Ильи Емца и Игоря Уманского.

Он считает, что уже бывшие министры просто не вписались в работу власти. Отметим, что Емец и Уманский продержались на своих должностях меньше месяца.

"Спрашивают о моем отношении к замене министров финансов и здравоохранения. Критичное у меня отношение. Мне не нравится кадровая лихорадка в условиях кризиса, тем более в таких министерствах. Емец явно не вписался в нынешнюю власть, не нашел общего языка ни с премьером, ни с ОП (Офисом президента). По Уманскому сложнее. Похоже, он оказался слишком самостоятельным, да и его секвестр бюджета вызвал просто истерику и создал ему массу врагов. Хотя, на мой взгляд, в условиях кризиса, в который мы только входим, и министр здравоохранения, и министр финансов должны иметь чрезвычайные полномочия", – написал Фесенко Facebook.

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Парламент 30 марта провел три внеочередных заседания. Как сообщали новости "Сегодня", на первом заседании депутаты уволили министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца. Однако назначить их преемников с первой попытки не удалось. Для этого было созвано третье внеочередное заседание, на котором Рада со второй попытки назначила министра финансов и главу МОЗ во время карантина – ими стали Максим Степанов и Сергей Марченко соответственно.

Напомним, на первом внеочередном заседании депутаты принимали антикризисные законопроекты, на втором – парламент принял закон о беспрерывном обеспечении питанием военнослужащих. Суть в том, что компания, которая занималась предоставлением этих услуг, отказалась от выполнения обязанностей из-за карантина. А на третьем, помимо назначения новых министров, Рада приняла закон о рынке земли, пройдя в общей сложности чуть более четырех тысяч поправок.

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