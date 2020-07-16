Как будут проходить выборы в Украине: Рада изменила Избирательный кодекс

Верховная Рада внесла ряд изменений в Избирательный кодекс, приняв во втором чтении законопроект №3485. За него проголосовали 308 народных депутатов. Изменения касаются всех видов выборов и всех этапов избирательного процесса и предусматривают корректировку более 200 из 289 статей Кодекса.

Реклама

Отметим, что ко второму чтению законопроекта было подано 4065 поправок.

Документом устанавливается, что общегосударственные и местные выборы в Украине могут быть внеочередными и очередными: очередные местные проводятся одновременно на всей территории Украины (за исключением оккупированных территорий); внеочередные местные проводятся в случае досрочного прекращения полномочий отдельных органов местного самоуправления и/или сельских, поселковых, городских голов. Внеочередные местные выборы, промежуточные, первые, дополнительные выборы проводятся дважды в год – в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября. В год проведения очередных местных выборов все местные выборы проводятся один раз в год – в день проведения очередных местных выборов – последнее воскресенье октября.

Читайте также: Местные выборы в Украине объявили, но не везде

Центральной избирательной комиссии предоставляется право в качестве эксперимента внедрить на выборах инновационные технические средства. Появится возможность использования электронного подсчета голосов. Штабы получат возможность онлайн подавать документы, регистрировать кандидатов, доверенных лиц, наблюдателей.

Что для кандидатов

Реклама

Кандидат в президенты вносит денежный залог в безналичной форме одним платежом на специальный счет ЦИК в размере 650 минимальных заработных плат, определенных в месячном размере (по состоянию на день начала избирательного процесса). Партия, выдвинувшая избирательный список кандидатов в депутаты, одним платежом вносит в безналичной форме денежный залог в размере 1 тысячи минимальных заработных плат.

Залог для кандидатов в депутаты в общинах с количеством избирателей в 10 тыс. и более – 18,8 тыс. грн. Залог на выборах мэров в территориальных общинах в городах с количеством избирателей более 75 тыс. – 18,8 тыс. грн.

Кандидаты в депутаты, набравшие 25% голосов и больше от размера избирательной квоты, размещаются в начале территориального избирательного списка соответствующей организации партии. Поэтому для продвижения по списку кандидату необходимо получить лишь 25% от избирательной квоты. При равном количестве голосов кандидаты размещаются в очередности, определенной организацией партии при выдвижении кандидатов.

В тренде Комитет одобрил: Рада готова рассмотреть назначение нового главы НБУ

Наказания для нарушителей

Законом устанавливается наказание для лиц, занимающихся незаконной предвыборной агитацией (ее проведение вне сроков или в местах, запрещенных законом, проведение ненадлежащим образом, проведение теми, кому это запрещено). За это нарушителям светит штраф: для граждан – от от 1 тыс. 700 до 3 тыс. 400 грн, для должностных лиц – от 3 тыс. 400 до 5 тыс. 100 грн.

Документом уточняется наказание за подкуп избирателей. Запрещено на выборах раздавать избирателям деньги или товары на льготных условиях (кроме материалов агитации, определенных законом), льгот, кредитов, услуг, лотерейных билетов и т.п., если их стоимость превышает 0,06 необлагаемого минимума доходов граждан, или сопровождается предвыборной агитацией, упоминанием имени кандидата (названием политической партии). Наказание за это штраф от 3 тыс. 400 до 5 тыс. 100 грн.

Реклама

Если избиратель публично разглашает результаты своего голосования и демонстрирует соответственно свой бюллетень на избирательном участке, за это полагается штраф от 1 тыс. 700 до 5 тыс. 100 грн. Если бюллетень намерено повредили, уничтожили или вынесли с избирательного участка – штраф в размере от 1 тыс. 700 до 3 тыс. 400 грн.

Препятствование избирателю в волеизъявлении, или работе членов избирательных участков, комиссий наказывается ограничением свободы или тюрьмой на срок до 3 лет.

Как известно, 25 октября в Украине пройдут местные выборы (если им не помешает эпидемия коронавируса). Избирательная кампания "накроет" всю Украину: выбирать будут в сельские, городские, районные и областные советы, мэров городов. Также вы можете узнать подробнее в нашем материале, что изменится для избирателей и кандидатов.

Смотрите, как будет выглядеть бюллетень на местных выборах осенью:

Видео: facebook.com/lozynskyi.roman

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама