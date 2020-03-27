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  1. Новости политики

Как депутатов защитят от коронавируса: "слуга народа" показала фото

27 марта, 10:51

Сергей Мартынец

В Верховной Раде уже несколько нардепов заразились, остальных попытаются защитить

Пока депутаты работают на дому, однако на внеочередное заседание Верховной Рады нужно всем будет собираться. Член фракции "Слуга народа" и представительница комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Лада Булах показала, чем будут защищены парламентарии.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Она сообщила, что депутатам раздадут защитные маски и перчатки, но без очков.

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"Профилактику нам обещают. Аппарат Верховной Рады должен всех депутатов обеспечить", – рассказала Булах и показала, чем будут защищать.

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Фото Лады Булах

Отметим, что Рада ушла на карантин после того, как появились первые зараженные нардепы. Однако работа не останавливается – комитеты заседают с помощью видеосвязи, руководство парламента и лидеры фракций собираются экипированные масками и перчатками. Тем не менее, на субботу, 28 марта, парламент намерен собраться и обсудить антикоронавирусные вопросы. Не исключено, что на внеочередное заседание депутаты могут собраться даже на стадионе.

Как сообщали новости "Сегодня", 26 марта президент Владимир Зеленский провел встречу с лидерами фракций перед внеочередным заседанием Рады. Глава государства призвал обеспечить максимальную явку депутатов в парламент 28 числа.

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Верховная Рада депутаты маска перчатки внеочередное заседание

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