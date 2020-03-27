Как депутатов защитят от коронавируса: "слуга народа" показала фото

Пока депутаты работают на дому, однако на внеочередное заседание Верховной Рады нужно всем будет собираться. Член фракции "Слуга народа" и представительница комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Лада Булах показала, чем будут защищены парламентарии.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Она сообщила, что депутатам раздадут защитные маски и перчатки, но без очков.
"Профилактику нам обещают. Аппарат Верховной Рады должен всех депутатов обеспечить", – рассказала Булах и показала, чем будут защищать.
Отметим, что Рада ушла на карантин после того, как появились первые зараженные нардепы. Однако работа не останавливается – комитеты заседают с помощью видеосвязи, руководство парламента и лидеры фракций собираются экипированные масками и перчатками. Тем не менее, на субботу, 28 марта, парламент намерен собраться и обсудить антикоронавирусные вопросы. Не исключено, что на внеочередное заседание депутаты могут собраться даже на стадионе.
Как сообщали новости "Сегодня", 26 марта президент Владимир Зеленский провел встречу с лидерами фракций перед внеочередным заседанием Рады. Глава государства призвал обеспечить максимальную явку депутатов в парламент 28 числа.
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