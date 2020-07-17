Українська
$ 27,27
31,13
  1. Новости политики

Как формула Роттердам+ стала последним шансом на спасение: спецрепортаж "По следам творцов энергетического кризиса"

17 июля, 00:37

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Авторы передачи выяснили, почему шахтеры лишились работы, а энергетика увязла в долгах

На телеканале "Украина" вышел специальный репортаж "По следам творцов энергетического кризиса".

Реклама

Авторы передачи поставили перед собой задачу выяснить, как так вышло, что украинская энергетика год буксовала и оказалась почти на грани полного краха. И почему для ее спасения чиновники достали последнее оружие – формулу Роттердам+. А еще, почему за время ее отсутствия шахтеры лишились работы, а энергетика увязла в долгах. Все, что стоит знать сегодня про тонкости украинской энергетики, коррупционные схемы и Роттердам+ – в спецрепортаже.

Смотрите специальный репортаж-расследование "По следам творцов энергетического кризиса".

В тренде
"Смотрят на закон, как на тряпку": Кравчук в Раде обратился к Зеленскому

Ранее на телеканале Украина вышла первая частьспецрепортажа "По следам доходов Геруса". Авторы передачи рассказали о заработках главы энергетического парламента, который, согласно поданной декларации, вошел в тройку самых обеспеченныхнародных депутатов в своей фракции.

Специальный сенсационный репортаж-расследование на телеканале "Украина" поднимает острые вопросы, волнующие украинского зрителя.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

энергетика спецрепортаж специальный репортаж Роттердам+ По следам

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Ни одной победной войны против Украины": Кулеба пристыдил РоссиюПолитика
В Евросоюзе отреагировали на убийство медика ВСУ на Донбассе
В Евросоюзе отреагировали на убийство медика ВСУ на ДонбассеПолитика
Украина получила безвиз с еще одной страной мира
Украина получила безвиз с еще одной страной мираПолитика
Карантин снова продлят: Украину поделят на четыре зоны
Карантин снова продлят: Украину поделят на четыре зоныУкраина
Россия готовит Донбассу
Россия готовит Донбассу "карабахский" или "абхазский" сценарий – доклад в ОБСЕПолитика
Торжественное заседание Рады и выступление Зеленского: онлайн-трансляция
Торжественное заседание Рады и выступление Зеленского: онлайн-трансляцияПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять