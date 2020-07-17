Как формула Роттердам+ стала последним шансом на спасение: спецрепортаж "По следам творцов энергетического кризиса"

На телеканале "Украина" вышел специальный репортаж "По следам творцов энергетического кризиса".

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Авторы передачи поставили перед собой задачу выяснить, как так вышло, что украинская энергетика год буксовала и оказалась почти на грани полного краха. И почему для ее спасения чиновники достали последнее оружие – формулу Роттердам+. А еще, почему за время ее отсутствия шахтеры лишились работы, а энергетика увязла в долгах. Все, что стоит знать сегодня про тонкости украинской энергетики, коррупционные схемы и Роттердам+ – в спецрепортаже.

Смотрите специальный репортаж-расследование "По следам творцов энергетического кризиса".

Ранее на телеканале Украина вышла первая частьспецрепортажа "По следам доходов Геруса". Авторы передачи рассказали о заработках главы энергетического парламента, который, согласно поданной декларации, вошел в тройку самых обеспеченныхнародных депутатов в своей фракции.

Специальный сенсационный репортаж-расследование на телеканале "Украина" поднимает острые вопросы, волнующие украинского зрителя.

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