Как голосовали регионы: Зеленского больше всего поддерживает Юг, а Порошенко – Запад
По результатам Национального экзит-пола названы лидеры по регионам Украины
Кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который, по данным экзит-полов, пока набирает больше всего голосов избирателей, активнее всего поддерживают на Юге и Востоке страны.
Об этом свидетельствуют результаты Национального экзит-пола. Так, по данным на 18:00, за него отдали свои голоса 42% избирателей на Юге и 30,7% на Востоке.
Петра Порошенко, который, по данным экзит-полов, занимает вторую строчку, активнее всего поддерживают на Западе – 26%, в Центре – 19,5%.
Юлию Тимошенко, которая сейчас занимает третье место, больше всего поддерживают на Западе – 17,8% и в Центре – 17,5%.
Между тем, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины публикует первые официальные данные по итогам голосования в первом туре выборов президента Украины.
ЦИК обработала 1,29% протоколов – это 81 759 голосов.
Согласно этим данным, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 27,33% (22 348 голосов)
Действующий президент Украины Петр Порошенко набирает 17,53% (14 339 голосов).
Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 16,09% (13 162 голосов).
Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала.
Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.
Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.
Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.
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