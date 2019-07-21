Как голосуют украинцы в Австралии: появились первые фото и видео

Из-за разницы во времени избирательный участок там открылся в воскресенье поздно ночью



















Сегодня в 08:00 в Украине начались выборы в Верховную Раду. Однако первым голосование стартовало за рубежом – в Австралии. Единственный в этой стране участок для голосования находится в посольстве Украины в Канберре.

В посольстве напомнили украинцам, находящимся в Австралии, что для голосования на избирательном участке нужно при себе иметь загранпаспорт.

"Украинские выборы в Австралии – это не только возможность повлиять на судьбу страны, но и обсудить ее с единомышленниками на участке. Многие люди традиционно голосуют в вышиванках. По данным УИК по состоянию на 12.00 (05:00 по киевскому времени) проголосовало 40 человек … Члены нашей замечательной УИК всегда готовы помочь тем, кто преодолел немалые расстояния, чтобы отдать свой голос", – говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

Напомним, на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидата: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Читайте подробней о списках всех партий, которые пытаются попасть в Раду.

По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады. Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.

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