Как изменилась ситуация в Станице Луганской: Зеленский показал разницу на видео

Во время первого визита в Станицу в районе моста была разруха, а теперь "там Швейцария"

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook показал видео, как преобразовалась ситуация в Станице Луганской после отвода войск и восстановления моста.

Видео начинается с момента, когда 7 июля президент прибыл в Станицу, после разведения сил в этом районе, и в общении с людьми обещал, что вместо руин будет новый мост и обновлена инфраструктура. Что было дальше, смотрите видео:

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Видео: president.gov.ua

Напомним, 26 июня украинская сторона отвела свои силы в районе моста в Станице Луганской, а на следующий день в ОБСЕ подтвердили, что и боевики ушли. После этого разминировали территории и начался процесс восстановления разрушенного моста. 6 ноября завершили подготовительные работы по восстановлению моста. Комментируя ситуацию в Станице, глава государства говорил: "Мы развели войска в Станице Луганской и даже сделали временный пешеходный мост. А сегодня уже заливают бетон, и будет фундаментальный мост построен. Там КПВВ, там свет, там "Швейцария". Также Зеленский называл главный момент в разведении войск в Станице Луганской.

20 ноября глава государства прибыл лично в Станицу Луганскую принять восстановленный мост через реку Северский донец. В итоге постарались там на славу: дорога, мост, КПВВ – все новенькое.

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