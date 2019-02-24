Без российских наблюдателей: как Киев "отцеплял московский вагон" на выборах

Украина, не пустив на выборы российских наблюдателей, вызвала критику ОБСЕ и понимание международного сообщества

Фото: МИД Украины / Facebook.

Без российских наблюдателей: как Киев "отцеплял московский вагон" на выборах Виталий Рябошапка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c81/076/5c5c81076a63c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c81/076/5c5c81076a63c.jpg 2019-02-24T07:51:00+02:00 Политика Украина, не пустив на выборы российских наблюдателей, вызвала критику ОБСЕ и понимание международного сообщества

Москва не оставляет попыток дискредитировать Киев на международном уровне. Цель одна: любыми средствами добиться ухудшения взаимоотношений между Украиной и нашими западными союзниками.В ход идут все имеющиеся инструменты – как собственно российские, так и зарубежные. Используются любые поводы. Недопуск российских наблюдателей на выборы в Украине – один из них. Сайт "Сегодня" разбирался, почему наблюдателей из страны-агрессора не стоит пускать в нашу страну ни под каким соусом – ни в составе наблюдателей ОБСЕ, ни как представителей независимых общественных организаций.

Оптимальное решение

Дискуссии вокруг вопроса, будут ли представители России наблюдать за выборами в нашей стране,начались еще в январе. В начале месяца МИД Украины официально уведомил Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ о том, что внешнеполитическое ведомство Украины не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на выборах президента Украины.

"Считаю это необходимым, когда речь идет о наблюдателях от страны-агрессора и оккупанта. Кстати, таких прецедентов немало в практике ОБСЕ", – рассказал Павел Климкин.

В ОБСЕ позицию Украины проигнорировали. Уже через несколько дней после заявления Климкина министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил, что Москва уже получила соответствующее приглашение ОБСЕ и намерена отправить своих наблюдателей в Украину. Чуть позже планы Кремля подтвердил заместитель Лаврова Александр Грушко.

"Да, мы планируем отправить наших наблюдателей и принять участие в миссии в соответствии со всеми критериями ОБСЕ", – сказал замминистра иностранных дел.

При этом он добавил, что недопуск российских наблюдателей Москва будет расценивать как нарушение Украиной основополагающих принципов ОБСЕ, что, по мнению Кремля, будет "очень печально". При этом ЦИК РФ развернул лихорадочную деятельность вокруг формирования списков наблюдателей под эгидой ОБСЕ.

В Украине, разумеется, традиционное словоблудие официальных лиц страны-агрессора насчет "необходимости соблюдения международного права и демократических норм" никого не обмануло. Потому Киев начал искать ответ на новый вызов.

С заявлениями выступил Центризбирком Украины, напомнив об украинском законодательстве, согласно которому Россия является страной-агрессором, и призвав международные организации при отборе наблюдателей учитывать этот момент. Несколько резких заявлений сделали официальные лица МИД. Но, пожалуй, наиболее жесткую реакцию продемонстрировал президент Петр Порошенко, недвусмысленно заявивший, что как верховный главнокомандующий он попросту не допустит российских наблюдателей в Украину.

"Я как президент Украины, как верховный главнокомандующий отдам приказ Госпогранслужбе Украины не пустить (наблюдателей от России. – Ред.). И гарантирую вам и украинскому народу, что приказ верховного главнокомандующего будет исполнен", – сказал Петр Порошенко.

Впрочем, в Киеве понимали, что озвученные президентом шаги могут вызвать (и наверняка вызвали бы, по крайней мере со стороны России) двоякое трактование. Ведь Петр Порошенко – не только верховный главнокомандующий, но и кандидат в президенты на нынешних выборах. Естественно, его прямой приказ давал бы обильную пищу для российской пропаганды.

Решение было найдено изящное: 7 февраля Верховная Рада в срочном порядке рассмотрела и утвердила изменения в законодательство, запрещающие лицам, являющимся гражданами государств, признанных Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом, быть наблюдателями на украинских выборах. Как известно, такой статус имеет единственное государство в мире: Российская Федерация.

"Решение парламента – это сильный ход со стороны государства, отметил в комментарии сайту "Сегодня" глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель. Это и символический акт, и одновременно сигнал для Запада о том, что решение по российским наблюдателям – это не решение какого-то исполнительного органа, не позиция отдельных государственных лиц или политиков. Запрет введен в законодательное поле Украины, следовательно, имеет совсем другой, более солидный политический вес", – отметил Алексей Кошель.

Чем угрожает Украине присутствие российских наблюдателей

У читателей может возникнуть вопрос: в чем именно заключается для Украины опасность присутствия на выборах наблюдателей РФ? И не получится ли, что как раз их отсутствие несет большую угрозу: ведь теперь Россия будет иметь основания говорить, что выборы в Украине проведены нечестно, ставя под сомнение легитимность украинской власти.

"В любом случае, были бы тут российские наблюдатели или нет, мы заранее знаем, что скажет Кремль. Потому что он будет давать оценку, исходя из своих интересов, – отметил в комментарии сайту "Сегодня" профессор политологии Киево-Могилянской Академии Алексей Гарань. – Страна-агрессор, страна авторитарная, в которой мы знаем, как проходят выборы, не должна присылать к нам наблюдателей и учить нас, как жить. Потому с моральной точки зрения это правильное решение", – отметил Алексей Гарань.

Помимо того, по мнению политолога, допуск российских наблюдателей на выборы сам по себе мог бы дестабилизировать обстановку в Украине: общество попросту не поняло бы этого.

Политолог Виталий Бала полагает, что присутствие наблюдателей из России на выборах имело бы далекоидущие последствия и было бы использовано Кремлем в гибридной войне против Украины.

"Нам ни в коем случае нельзя иметь присутствие наблюдателей из Российской Федерации по одной простой причине. Это будет самым главным аргументом для Москвы, ее главным доказательством, что в Украине происходит не агрессия России, а гражданская война. Они это используют по полной. Поэтому ни в коем случае российских наблюдателей в Украине быть не должно", – отметил Виталий Бала в комментарии сайту "Сегодня".

Глава КИУ Алексей Кошель рассказал нам, что в Комитете избирателей также изначально были серьезные дискуссии по вопросу российских наблюдателей.

"В России есть независимые от Кремля негосударственные организации, которые расследовали в том числе схемы фальсификации выборов в самой России. Не побоялись обнародовать материалы относительно вброса до 30% в ряде регионов России. То есть они действительно занимают четкую демократическую антипутинскую позицию. И мы могли бы говорить, что такие организации можно было бы допустить на выборы в Украине. Однако они – скорее исключении из правил. А риск того, что приехали бы представители прокремлевского крыла, которые выполняли бы провокативные функции, работали на "картинку" для пропагандистских СМИ,– большой", – сказал Алексей Кошель.

При этом в КИУ не рассматривали угрозы, что российские наблюдатели могли бы (в случае присутствия) иметь влияние на итоговые отчеты ОБСЕ. Как рассказал Алексей Кошель, даже в случае, если бы россияне в составе миссии ОБСЕ прибыли на выборы, повлиять на выводы ОБСЕ они бы не смогли.

"Один или даже несколько наблюдателей не могут высказать общее мнение. Отдельный наблюдатель не может самостоятельно общаться со СМИ. Есть позиция самой миссии, и она определяющая. И в этом плане голоса российских наблюдателей на нее никак не могли бы повлиять. Однако присутствие российских наблюдателей на выборах на пятом году войны – это прямое оскорбление граждан Украины. И потому мы полностью поддерживаем позицию парламента, принявшего политическое решение и не допустившего российских наблюдателей на выборы", – сказал Алексей Кошель.

В итоге, напомним, КИУ одной из первых выступила против присутствия российских наблюдателей на выборах, призвав ЦИК не регистрировать их.

Украину накажут?

Остается отрытым вопрос международной реакции на решение Украины. Она неоднозначна. Так, накануне утверждения изменений в законодательство Украины спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что считает нормальным допуск российских наблюдателей.

"Это нормально, если российские наблюдатели (поедут на выборы. – Ред.), но под началом БДИПЧ. Никаких игр. Украине необходимо доверять своим собственным демократическим институтам", – сказал Волкер.

Однако, видимо, украинской стороне удалось донести до наших союзников аргументы, которым руководствовался официальный Киев, принимая решение. Потому что уже буквально на следующий день Волкер изменил мнение, заявив, что беспокойство Украины относительно безопасности вполне реальное.

Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингибйорг Сольрун Гисладоттир, в свою очередь, резко раскритиковала решение Украины, заявив, что оно "не имеет прецедента и противоречит обязательствам всех государств-участников".

А уже 17 февраля в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным сожаление по поводу решения Украины высказал действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

"Я по-прежнему убежден, что непринятие аккредитации для всех наблюдателей БДИПЧ не соответствует обязательствам ОБСЕ и, следовательно, не соответствует лучшим интересам ОБСЕ, Украины или ее народа", – сказал Лайчак.

Тем временем президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели назвал участие российских наблюдателей в международных миссиях на выборах в Украине "небезопасным", а принятое Украиной решение – законным.

"Я думаю, что это нецелесообразно делать в нынешних условиях, ведь это может нести непредвиденные риски, это вопрос безопасности, и это может быть также провокационным. И я думаю, что на этом фоне надо принимать во внимание, что Украина имеет собственное внутреннее законодательство… Позиция украинской стороны также легитимна, ведь, согласно украинскому законодательству, Россия признана страной-агрессором", – заявил Георгий Церетели.

Таким образом, надо полагать, Россия и частично ОБСЕ и дальше будут пенять Украине на, с их точки зрения, недемократическое решение. В то же время значительная часть мирового сообщества относится к позиции Киева с пониманием.

"Я, например, общался с представителями многих миссий, международных организаций. И они с пониманием относятся к решению, которое приняла Верховная Рада. Что касается возможных последствий дл Украины, то максимум, что может быть, – это одно предложение в заключительных отчетах ОБСЕ, выписанное в нейтральной тональности, которое можно будет двояко трактовать, относительно политического решения украинского парламента. Но в любом случае эти полутона не повлияют на общие выводы ОБСЕ. Никаких санкций или каких-то жестких реакций не будет ни в коем случае. Для этого нет никаких оснований", – отметил сайту "Сегодня" глава КИУ Алексей Кошель.

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АВТОР: Виталий Рябошапка Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.