Как коронавирус поможет в борьбе с Россией: у Зеленского дали прогноз

Не стоит надеяться, что нынешний экономический кризис, который вызвала пандемия COVID-19, и падение цен на нефть заставят Россию изменить свое агрессивное поведение. Об этом в интервью "Сегодня" сказал постоянный представитель президента Владимира Зеленского в АР Крым Антон Кориневич.

"В связи с ситуацией, которая складывается в международных отношениях и в мировой экономике, конечно, у РФ будет больше проблем и они будут усиливаться. Это и цена на нефть, это и в целом ситуация в мире, это и некоторая неопределенность, каким будет мир после выхода из периода пандемии. С другой стороны, у меня нет иллюзий, что после окончания карантина и пандемии коронавируса РФ сразу ослабнет", – сказал он.

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Однако, по его словам, Украине и международному сообществу нужно продолжать давить на Россию.

"Реальное усиление санкций и давления на РФ и ее определенная экономическая нестабильность в этих условиях могут способствовать нам тактически в решении определенных наших задач. Поэтому да, определенные возможности, вызванные этой ситуацией, я уверен, что есть. Но вместе с тем розовые очки мы не одеваем, понимая, что нынешняя власть в РФ имеет определенное направление", – сказал он.

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Кориневич прогнозирует, что ограничения и нарушения прав украинцев в Крыму со стороны оккупационных властей продолжатся.

"Мы понимаем, что РФ – это самый большой нарушитель международного права после Второй мировой войны. И, к сожалению, картина не такая радостная", – сказал представитель украинского президента в Крыму.

Ранее Кориневич рассказал, какая ситуация с коронавирусом в Крыму.

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