Как миротворцы могут появиться на Донбассе: названы два варианта

Для введения миротворцев на Донбасс существует два варианта – с помощью стандартной резолюции Совбеза ООН или через Генеральную ассамблею организации. Также еще есть надежда на договоренности США С Россией.

Об этом рассказал в интервью "Апострофу" координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

Он уверен, что Москва всеми силами будет блокировать появление "голубых касок" на всей территории Донбасса. Также Кремль будет избегать и далее варианта Киева, который предполагает взятие под контроль международный оккупированных территорий, в том числе границы.

"Москва будет настаивать на том, что ей выгодно – разведение сторон, размещение миротворцев на линии разграничения. Но если миротворцы вводятся исключительно на линию разграничения, то мы понимаем, что это просто замораживание конфликта, потому что все остальные варианты после этого перестают действовать. Россия сделает все возможное для этого", – сказал Тымчук.

Теоретически есть два варианта получения мандата от ООН на проведение миротворческой операции. Первый – традиционный: резолюция Совбеза ООН, второй – через Генассамблею.

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"Все юристы-международники, с которыми я общался, говорят, что через Генассамблею – это теоретически возможный путь, но мало кто может сказать, как он будет реализовываться и сколько времени это вообще займет. А что касается Совбеза ООН, то Россия, как постоянный член Совбеза, блокирует любую резолюцию. Мы можем подавать хоть по десять проектов в день. В этом плане мы не имеем никаких рычагов воздействия на Кремль, чтобы заставить его отменить блокирование резолюций в ООН", – подчеркнул нардеп.

Политик отметил, что может быть вариант с договоренностями между Штатами и Россией на каких-то условиях, однако на последней встрече президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина ничего не произошло.

Как известно, российская сторона изначально добивалась того, что миротворцы должны действовать лишь на линии разграничения; позже допустили возможность их выход и к украинско-российской границе, но в качестве "охранников" для наблюдателей ОБСЕ. В феврале президент РФ Владимир Путин пошел на уступки по Донбассу и согласился на размещение "голубых касок" на всей территории конфликта, но с условием, что Киев договорится об этом с боевиками.

В свою очередь украинская сторона, как и прежде, настаивает на введении миротворцев на всю территорию конфликта, в том числе на украинско-российскую границу, и заявляет, что не намерена вести переговоры с главарями боевиков о размещении миссии ООН.

Также существует и "план Волкера" по Донбассу. Спецпредставитель США по Украине во время переговоров с помощником президента РФ Владиславом Сурковым обсуждает конкретные варианты введения миротворцев на Донбасс. Планы Штайнмайера и Мореля провалились, но теперь есть надежда на американский вариант урегулирования ситуации в Украине.