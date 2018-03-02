Как можно остановить Россию: Гройсман дал простой ответ

Сегодня, 11:00

Россия активно ввязывается в гонку вооружений, в то время как экономических достижений практически нет, отметил премьер

Владимир Гройсман. Фото: Facebook
Владимир Гройсман. Фото: Facebook

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не только должна наращивать силы в ответ на действия противника, но и попытаться снизить силы самой России благодаря санкционному давлению. Об этом он заявил во время встречи с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом. Переговоры состоялись в рамках второго дня визита главы правительства в Латвийскую Республику, сообщает пресс-служба Кабмина.

Стороны обсудили ситуацию на Донбассе и констатировали нарушение Москвой перемирия и Минских соглашений. Гройсман подчеркнул, что Россия активно демонстрирует свою позицию относительно гонки вооружений, в то время как экономических достижений практически нет.

"Нужно говорить не только о наращивании силы в ответ, но и о снижении силы России. Санкционная политика – это тот путь, который ослабляет агрессора. Санкции можно будет снять, но только в случае возвращения российских войск в свои границы. Единственное государство, которое может решить вопрос снятия санкций – сама Россия, если прекратит свои глобальные угрозы. А от нас сегодня нужна жесткая позиция", – заявил глава правительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Премьер добавил, что Украина продолжает настаивать на позиции создания миротворческой миссии ООН на всей территории конфликта на Донбассе.

В свою очередь президент Латвии Раймондс Вейонис сказал: "Для нас важно все, что происходит в Украине. А ситуация на Востоке и в Крыму – мы это осуждаем. Важно, чтобы все международные договоренности выполнялись. Украина может всесторонне рассчитывать на нашу поддержку".

Напомним, что касается миротворцев на востоке Украины, то на днях президент РФ Владимир Путин пошел на уступку по Донбассу, но с условием.

Как заявлял президент Украины Петр Порошенко, Путин понятия не имеет, что делать с Донбассом. Президент подчеркнул, что нет необходимости начинать новые инициативы на востоке Украины, а следует выполнить старые соглашения.
Россия, Путин, Донбасс, санкции, Гройсман

Вы сейчас просматриваете новость "Как можно остановить Россию: Гройсман дал простой ответ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

США не бояться Путина. Фото: коллаж "Сегодня" (AFP, forexaw.com)

Путин играл на публику: как в США отреагировали на новые ядерные угрозы России

Сегодня, 10:33

В ролике Путина США узрели демонстрацию удара новым оружием по американскому континенту

Украина

Ракета "Сармат". Фото: скриншот

Вряд ли у Путина есть новая ядерная ракета: украинский генерал объяснил

Сегодня, 09:52

Романенко считает, что Россия не воевала бы с Украиной, если бы имела ядерное оружие нового поколения
Загрузка...

США

Фото: AFP

Пентагон прокомментировал заявления Путина о новом оружии: Мы полностью готовы

Вчера, 23:04

Стратегия США учитывает озвученные Путиным новые военные мощности России

Россия

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин похвастал перед россиянами неработающей ракетой - СМИ

Вчера, 19:55

Испытания крылатой ракеты, которую продемонстрировал Путин, окончились неудачей
Загрузка...