Как можно остановить Россию: Гройсман дал простой ответ

Россия активно ввязывается в гонку вооружений, в то время как экономических достижений практически нет, отметил премьер

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не только должна наращивать силы в ответ на действия противника, но и попытаться снизить силы самой России благодаря санкционному давлению. Об этом он заявил во время встречи с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом. Переговоры состоялись в рамках второго дня визита главы правительства в Латвийскую Республику, сообщает пресс-служба Кабмина.

Стороны обсудили ситуацию на Донбассе и констатировали нарушение Москвой перемирия и Минских соглашений. Гройсман подчеркнул, что Россия активно демонстрирует свою позицию относительно гонки вооружений, в то время как экономических достижений практически нет.

"Нужно говорить не только о наращивании силы в ответ, но и о снижении силы России. Санкционная политика – это тот путь, который ослабляет агрессора. Санкции можно будет снять, но только в случае возвращения российских войск в свои границы. Единственное государство, которое может решить вопрос снятия санкций – сама Россия, если прекратит свои глобальные угрозы. А от нас сегодня нужна жесткая позиция", – заявил глава правительства.

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Премьер добавил, что Украина продолжает настаивать на позиции создания миротворческой миссии ООН на всей территории конфликта на Донбассе.

В свою очередь президент Латвии Раймондс Вейонис сказал: "Для нас важно все, что происходит в Украине. А ситуация на Востоке и в Крыму – мы это осуждаем. Важно, чтобы все международные договоренности выполнялись. Украина может всесторонне рассчитывать на нашу поддержку".

Напомним, что касается миротворцев на востоке Украины, то на днях президент РФ Владимир Путин пошел на уступку по Донбассу, но с условием.

Как заявлял президент Украины Петр Порошенко, Путин понятия не имеет, что делать с Донбассом. Президент подчеркнул, что нет необходимости начинать новые инициативы на востоке Украины, а следует выполнить старые соглашения.