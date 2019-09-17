Как можно так цинично врать своему народу: Карпюк высказался о российском телевидении

Николай Карпюк. Скриншот

Освобожденный украинский политзаключенный Николай Карпюк заявил, что в заключении смотрел новости и не хотел, чтобы в Украине было такое позорное телевидение, как в Российской Федерации. Об этом он сказал во время пресс-конференции.

"В СИЗО ФСБ города Владикавказ, где находился с середины января до конца мая 2015 года у нас было телевидение, стабильно смотрел новости. Я бы не хотел, чтобы у нас было такое телевидение, как в России", - сказал Карпюк, отвечая на вопрос, смотрел ли телевидение и читал ли газеты.

Он добавил, что не понимает, "как надо презирать свой собственный народ, чтобы так цинично ему врать".

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Как мы уже писали, бывший политзаключенный Кремля Николай Карпюк, который уже рассказывал о пытках в российском плену, не исключает, что в его тело могли поместить специальный чип для воздействия на нервную систему.

Напомним, восемь освобожденных украинцев, которых в субботу встречали в Борисполе в рамках обмена пленными в формате 35 на 35, находятся в клинике "Феофания". Основные обследования пациентам уже провели. Теперь определяются с более специализированными процедурами, в зависимости от диагнозов каждого.

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Освобожденных из российских тюрем украинцев разместили в обычных двухместных палатах. У каждой из них – родственники. Врачи особых подробностей о состоянии пациентов не разглашают, однако отмечают, что каждый из них нуждается в психологической помощи.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь".

Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Читайте все подробности с фото и видео обмена пленными.

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