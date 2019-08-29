Как на 1 сентября: новые депутаты изучают буфет и кулуары, но обещают работать

Новоизбранные депутаты говорят, что шли в здание парламента м волнением и радостью

"Сегодня" встречали новоизбранных депутатов Верховной Рады прямо возле входа в парламент. Сюда они шли нарядные, и заметно волновались. В то же время, по их собственным словам – испытывали радость и чувство ответственности.

"Я чувствую такой приятный трепет – не каждый день присягу принимаю народного депутата. Но настроены на позитив, на конструктив, на хорошую работу", – говорит народный депутат от партии "Слуга народа" Алина Загоруйко.

Не останутся депутаты и без обеда. Михаил Цымбалюк – тормозки сегодня не брал. Говорит – наведается в столовую.

"Хочу сегодня протестировать лично столовую Верховной Рады, о которой я очень много слышал из уст прежде всего журналистов, и тех, которые нечасто туда попадают", – рассказал "Сегодня" народный депутат от "Батькивщины".

И все же, для начала депутаты отправились на торжественное заседание. В зал сходятся почетные гости – международные партнеры, представители органов власти, Академии наук. Места занимают президенты – Кравчук, Кучма, Ющенко и Порошенко. Через несколько минут – заходит президент Владимир Зеленский. Спикер Андрей Парубий приглашает депутатов на их места.

"Позвольте от имени Верховной Рады VIII созыва и всех присутствующих в зале поздравить вас с избранием народными депутатами Украины! Пожелать плодотворной и конструктивной работы в едином законодательном органе Украины, высшем представительном органе украинского народа!" – обратился к депутатам председатель Верховной Рады VIII созыва Андрей Парубий.

Хор имени Веревки исполняет гимн. Первым текст речи зачитывает старейший депутат IХ созыва – Юлий Иоффе.

"Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", – зачитал он текст присяги.

После торжественной церемонии депутаты направляются в кулуары. Так многолюдно, как сегодня, в парламенте было не часто. Обычно в очереди к депутатам становятся журналисты. Сегодня же избранники сами выстраиваются в очередь – чтобы получить свое удостоверение.

"Идем, как на 1 сентября", – шутят депутаты. "А покажите, что вам сегодня здесь дали?" – спрашивают у народных избранников "Сегодня". "Я еще и сам не открывал. Давайте откроем! Здесь удостоверение, значки, блокнот". "Блокнот, это чтобы Вы ничего не забывали, да?" – спрашивают "Сегодня". "Да-да", – отвечает с улыбкой один из народных избранников. А еще депутатам выдали по экземпляру Конституции и Регламента Верховной Рады. Все – для плодотворной работы.

"Я готов сегодня работать, но я эти законопроекты еще не видел в глаза. Так что будем изучать и будем принимать", – заявил беспартийный депутат Виктор Мялик.

"Важно сегодня продемонстрировать командное голосования за те законы, которые будут приниматься для нашего народа. Увидите, все увидите", – заявил представитель фракции "Слуга народа" Николай Тищенко.

"Сегодня" встретили в кулуарах депутата и известного спортсмена Жана Беленюка. Он планирует сочетать политику и спорт. За две недели поедет на чемпионат мира. Думает и о старте Олимпийских игр. Не оставит сцены и депутат Святослав Вакарчук.

"Вы знаете, было бы желание – все можно делать. Последние психологические теории объясняют, что чем многогранней люди, чем больше они находятся на пересечении различных видов деятельностей, тем больше шансов добиться успеха", – отметил лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук.

Сегодня многие депутаты обещали – не разойдутся, пока всего намеченного на первый рабочий день не выполнят.

Более подробно обо всех событиях, связанных с первым заседанием новой Верховной Рады вы можете узнать в статье на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Новая Верховная Рада: первое заседание

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