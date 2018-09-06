Как наказать Россию за Азов: Порошенко поручил разработать морскую доктрину

Президент Украины Петр Порошенко поручил разработать морскую доктрину, которая будет учитывать противодействие российской агрессии в Азовском море. Об этом он сказал на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Заниматься компенсацией убытков из-за действий России и другими вопросам Азова будут Минюст и МИД.

"Дал поручение разработать морскую доктрину, где мы также учтем текущую ситуацию в Азовском море. Министерство иностранных дел вместе с Министерством юстиции должны внести предложения по юридической защите национальных интересов, компенсации убытков, которые несет государство из-за блокирования Россией Азовского моря", – заявил Порошенко.

Напомним, 19 февраля Украина подала против России иск в Международный арбитраж по морскому праву, который доказывает, что Россия нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Украинский Меморандум показал, что с 2014 года Россия незаконно отстранила Украину от реализации своих прав прибрежного государства; использовала и продолжает использовать суверенные ресурсы Украины для своих собственных целей; узурпировала право Украины регулировать собственные приморские районы.

Недавно Арбитраж Постоянной палаты третейского суда в Гааге принял решение рассматривать жалобу Москвы по иску Украины, и только потом дело по существу. То есть в два этапа. В свою очередь в МИД объяснили, на что жалуется Россия по "морскому" иску Украины.

Отметим, в последние месяца в Азовском море замечена значительная активизация России – Москва перебросила туда значительные военные силы, регулярно задерживает суда, идущие в порта Украины или в обратном направлении. Сайт "Сегодня" разбирался, почему Украина проспала "ползучую" аннексию Азова Россией. Эксперты говорят, что действия Москвы в Азовском море нужно немедленно нейтрализовать, сохранив право Украины на коммерческий транзит через Керченский пролив.