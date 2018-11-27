Как нардепы в Раде голосовали за введение военного положения: поименный список

Свои голоса "за" отдали 276 народных депутатов при том, что для принятия решения нужно 226 голосов

Верховная Рада поддержала введение военного положения в ряде областей Украины. На сайте парламента появился поименный список проголосовавших.

Свои голоса "за" отдали 276 народных депутатов при том, что для принятия решения нужно 226 голосов.

От БПП принятие закона поддержали 120 депутатов, четверо – не голосовали, 10 – не присутствовали. От "народного фронта" голоса "за" отдали 64 нардепа, 17 отсутствовали. Из внефракционных 29 депутатов были "за", восемь – "против", один воздержался (Владимир Литвин), восемь – не голосовали и 14 – отсутствовали.

















Оппозиционный блок голосовал "против": 21 депутат не поддержал принятие закона, трое не голосовали и 14 отсутствовали. В партии "Відродження" трое депутатов были "за", один не голосовал, 19 отсутствовали. Радикальная партия также поддержала введение военного положения: 16 голосовали "за", двое не голосовали и трое отсутствовали. От "Батькивщины": 13 "за", двое не голосовали и пятеро отсутствовали. От "Воли народа" шестеро были "за", двое не голосовали и девять не присутствовали. 23 депутата из "Самопомочи" поддержали закон, один не голосовал и один не присутствовал.

Как мы сообщали, Верховная Рада таки ввела в Украине военное положение. Депутаты долго не могли договориться с руководством страны о принятии президентского указа, а главе государства даже пришлось заменить свое распоряжение новым. В итоге срок действия военного положения сократили с 60 дней до 30.

Отметим, что на такие меры украинская власть пошла из-за обострения ситуации в Азовском море после нападения России на украинские корабли со стрельбой и захватом экипажа.

Читайте подробней, как военные могут взять власть в свои руки, в материале "Сегодня": "Что нужно знать о военном положении-2018 в Украине".