Как нардепы в Раде голосовали за введение военного положения: поименный список

Вчера, 23:20

Свои голоса "за" отдали 276 народных депутатов при том, что для принятия решения нужно 226 голосов

 


Верховная Рада поддержала введение военного положения в ряде областей Украины. На сайте парламента появился поименный список проголосовавших.

Свои голоса "за" отдали 276 народных депутатов при том, что для принятия решения нужно 226 голосов.

От БПП принятие закона поддержали 120 депутатов, четверо  – не голосовали, 10 – не присутствовали. От "народного фронта" голоса "за" отдали 64 нардепа, 17 отсутствовали.  Из внефракционных 29 депутатов были "за", восемь – "против", один воздержался (Владимир Литвин), восемь – не голосовали и 14 – отсутствовали.

Оппозиционный блок голосовал "против": 21 депутат не поддержал принятие закона, трое не голосовали и 14 отсутствовали. В партии "Відродження" трое депутатов были "за", один не голосовал, 19 отсутствовали. Радикальная партия также поддержала введение военного положения: 16 голосовали "за", двое не голосовали и трое отсутствовали. От "Батькивщины": 13 "за", двое не голосовали и пятеро отсутствовали. От "Воли народа" шестеро были "за", двое не голосовали и девять не присутствовали. 23 депутата из "Самопомочи" поддержали закон, один не голосовал и один не присутствовал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как мы сообщали, Верховная Рада таки ввела в Украине военное положение. Депутаты долго не могли договориться с руководством страны о принятии президентского указа, а главе государства даже пришлось заменить свое распоряжение новым. В итоге срок действия военного положения сократили с 60 дней до 30.

Отметим, что на такие меры украинская власть пошла из-за обострения ситуации в Азовском море после нападения России на украинские корабли со стрельбой и захватом экипажа.

Читайте подробней, как военные могут взять власть в свои руки, в материале "Сегодня": "Что нужно знать о военном положении-2018 в Украине".
Рада, депутаты, депутат, азовское море, Керченский пролив, военное положение, Радикальная партия, БПП, оппозиционный блок

Вы сейчас просматриваете новость "Как нардепы в Раде голосовали за введение военного положения: поименный список". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Фото: AFP

Верховная Рада назначила дату президентских выборов

Вчера, 21:57

Введение военного положения не повлияет на проведение выборов

Политика

Фото: из открытых источников

Военному положению быть, но не везде: какие области затронет

Вчера, 21:55

Особое положение будет введено только в случае наземной военной операции РФ за пределами Донбасса, отметил глава государства
Загрузка...

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

"России никто не верит" - Порошенко

Вчера, 21:46

По словам президента, есть четко зафиксированный факт агрессии России против Украины на Азовском море

Украина

Фото: navy.mil.gov.ua

Ответ Украины на агрессию России в Азовском море: хроника конфликта онлайн

Вчера, 23:44

Россия атаковала украинские военные корабли, захватив буксир и два катера с украинскими моряками, Порошенко подписал указ о введении военного положения

Политика

Украинские военные. Фото: архив

Введение военного положения в Украине: хроника событий онлайн

Вчера, 23:44

26 ноября Рада ввела военное положение в ответ на атаку Россией украинских военных кораблей

Политика

Петр Порошенко. Фото: AFP

Порошенко заверил, что военное положение не создаст проблем для выборов

Вчера, 21:38

Столтенберг отметил, что для союзников НАТО очень важно, чтобы введение военного положения не создавало проблем для проведения президентских выборов
Загрузка...