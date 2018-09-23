Как не приедут – убийства или важные переговоры: раскрыты "странные" поездки "отравителей" Скрипалей по Европе

Подозреваемые в деле по отравлению Скрипалей россияне Александр Петров и Руслан Боширов отметились любопытными поездками по Европе за последние пару лет.

Группа "Информационное сопротивление" отмечает, что "туристы" из РФ подозрительно оказывались в определенных местах Старого света во время важных событий.

Эксперты отмечают, что в отличие от Лондонского "путешествия" на 2-3 дня, указанные ниже поездки длились более 10 дней, что может свидетельствовать о тщательном и длительном планировании определенных мероприятий.

Референдум в Нидерландах по Украине

В период с 08.04.2016 по 18.04.2016 Боширов и Петров посещали Амстердам – аккурат после проведения консультационного референдума, чтоб узнать у жителей этой страны, ратифицировать ли с Украиной Соглашение об ассоциации. Не секрет, что Кремль бросил большие ресурсы на "сопровождение" этого опроса. Совпадение или нет, но подозреваемые очень кстати оказались в зоне перманентных интересов Кремля. В расследовании The Insider и Bellingcat даже утверждалось, что Боширов и Петров организовывали в Нидерландах кампанию против вступления Украины в ЕС.

Тель-Авив

С 11 по 26 июля 2016 года парочка посетила этот город спустя месяц после теракта в квартале Сарона в Тель-Авиве, в ходе которого погибло 4 человека, а 20 человек получили ранения, и накануне проведения в Тель-Авиве сомнительного "Народного Конгресса сторонников мира в Тель-Авиве" под девизом "Minds of Peace".

Возможно совпадение, но 13 июля разгорелся скандал вокруг системы охраны в самом надёжном аэропорту в мире Бен-Гурион, когда израильский журналист Дэвид Сулейман заявил, что без проблем мог в аэропорт не единожды пронести бомбу, работая там уборщиком, да ещё и по поддельным документам. Второй визит пары Петров-Боширов совпадает с инцидентом в аэропорту страны их прибытия.

Лондон

С 21 по 22 сентября 2016 года в Лондоне проходила научная конференция SAI Intelligent Systems (IntelliSys 2016) при технической поддержке IEEE. Там находились сотрудники "Российской академии наук" которая не только находится под крылом ГРУ, но и регулярно принимает участие в выпадах в адрес ФСБ, как, например, в случае с письмом на имя главного ФСБшника Бортникова с обвинениями в оправдании репрессий. Не исключено, что данная поездка Боширова и Петрова так же имела сопроводительный характер предателей РАН.

Париж

Визит Петрова и Боширова в Париж с 25 ноября по 12 декабря 2016 года чудесным образом совпал как с арестом 24 ноября группы террористов, планировавшим теракт 1 декабря. В тот период во Франции проходил второй тур прймериз, а 29 ноября оглашалось решение Апелляционного суда Парижа по выплатам Украиной 112 млн долл. российской "Татнефти". Суд тогда принял сторону российской компании. 4 декабря 2016 года патриарх Кирилл совершил освящение собора Святой Троицы на берегу Сены в Париже. Присутствие двух российских "туристов" в Париже в тот период явно было связано с подготовкой и сопровождением визита Гундяева.

Снова Лондон

С 28 февраля по 5 марта 2017 года побывали в столице Англии. 3 марта 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил бывшего заместителя гендиректора "Аэрофлота" по финансам Николая Глушкова, который в 90-е годы был близким соратником Бориса Березовского, к восьми годам лишения свободы. Не исключено, что с учетом вердикта, визит Петрова и Боширова в Лондон в тот период заключался либо с устранением Глушкова, либо с его похищением и вывозом в Россию.

Париж-2017

Очередной вояж российской пары в Париж с 9 по 19 сентября 2017 года состоялся под аккомпанемент масштабных акций протеста против политики новоизбранного президента Эммануила Макрона, которые широко освещались в российских СМИ и сопровождались провокациями.

Женева

Визит в швейцарский город Петрова и Боширова совпал со встречей на тот момент госсекретаря США Рекса Тиллерсона и спецпосланника ООН по Сирии Стеффана де Мистуры по Сирии. Не исключено, что ГРУшники должны были обеспечивать охрану бала "Сокровища России", организованного посольством России. Также с 30 октября по 3 ноября в Женеве проходил симпозиум PSI/FES по защите информаторов.

Второй визит россиян в Женеву состоялся с 11 по 23 декабря, и там была одна особенность – он снова совпал с проведением переговоров об урегулировании сирийского конфликта.

Третий визит Петрова и Боширова в Женеву с 23 января по 6 февраля 2018 года состоялся аккурат под рассмотрение в Спортивном арбитражном суде апелляции по делу российских спортсменов, заподозренных в употреблении допинга.

"Основная часть их визитов в европейские города совпадала с проведением в этих странах важных общественно-политических процессов, либо переговорных мероприятий. На наш взгляд, Петров и Боширов долгое время были в статусе сопровождения", – добавилив "ИС" и подчеркнули, что как только те получили серьезное задание по устранению Скрипаля – провалили его.

Напомним, россияне, известные как Александр Петров и Руслан Боширов, которых обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, отрицают свою причастность к ГРУ и утверждают, что занимаются бизнесом и ездили в Великобританию как туристы.

Интересно, что в интервью, которое подозреваемые дали главе российского пропагандистского канала Russia Today Маргарите Симоньян, "туристы" заверили, что действительно были в Солсбери, но исключительно ради удовольствия увидеть "шпиль знаменитого собора".