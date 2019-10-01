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Как обеспечить безопасность Украины: в "Слуге народа" назвали четыре варианта

1 октября, 08:52

Украине нужно стать самодостаточной в сфере безопасности, говорит Богдан Яременко

Facebook 93-я ОМБр ВСУ

Facebook 93-я ОМБр ВСУ

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После того, как Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия показал свою несостоятельность, стало ясно, что Киев мог бы получить гарантии безопасности в какой-то форме лишь в случаях, которые легко пересчитать.

Об этом народный депутат (фракция "Слуга народа"), глава комитета ВР по вопросам международной политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко рассказал сайту "Сегодня".

По его словам, первые два, это – это членство в Североатлантическом альянсе и Европейском Союзе.

"Хотя оно не связано с какими-то гарантиями безопасности, трудно представить, что кто-то начнет войну или сможет долго продолжать успешную войну против стран ЕС. И есть еще такой вариант в мировой практике, как односторонние гарантии со стороны США. Американское законодательство имеет такие прецеденты, и они достаточно гибки в предоставлении гарантий в сфере безопасности тем государствам, которые они считают своими союзниками. И очень гибки в наборе преференций, которые они могут союзникам предоставлять", – сказал народный депутат.

Также, по словам Богдана Яременко, крайне серьезно стоит отнестись ко "внутренним резервам", способным гарантировать безопасность страны.

"На практическом уровне есть еще один вариант – самодостаточность в сфере безопасности. Это тоже вариант, который, кстати, связан с экономической самодостаточностью и внутренней политической стабильностью", – отметил народный депутат.

Напомним, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум, однако отказали Киеву в защите после вооруженной агрессии России против Украины, оккупации Крыма и захвата части Донбасса .

Больше мнений экспертов читайте на сайте "Сегодня" в статье: "НАТО, США, "Будапештский меморандум-2": кто гарантирует Украине безопасность".

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США Евросоюз членство яременко будапештский меморандум

Источник: Сегодня

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