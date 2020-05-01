Как ограничения на выезд украинских работников повлияют на отношения с другими странами: опрос европейских экспертов

Украинские сезонные работники востребованы в Польше, Чехии, Германии, Италии и странах Балтии. Из-за COVID-19 Украина ввела ограничения права выезда за границу для трудовых мигрантов, которые теперь вынуждены остаться в Украине и должны решать проблемы с трудоустройством. В то же время страны, где обычно работают украинцы, испытывают недостаток сезонных работников из Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль уполномочил вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко вести переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам. В интервью сайту "Сегодня" Вадим Пристайко заверил, что ни о каком запрете на выезд речь не идет, более того – чартеры для сезонных рабочих будут организовываться постоянно. В среду, 29 апреля, поздно вечером из "Борисполя", наконец, вылетел чартерный рейс с легальными работниками в Лондон. Однако по чартерным рейсам в другие страны все еще остаются вопросы.

Продолжая рубрику "Новая Европа интересуется" на сайте "Сегодня", к Международному дню труда 1 мая Центр "Нова Європа" обратился к ведущим международным экспертам с вопросом, как ограничения на выезд украинских сезонных работников повлияют на отношения Украины с другими странами и на их экономику.

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Войцек Конончук, Центр восточных исследований, руководитель департамента по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы:

"Большинство украинских мигрантов не покинули пределов Польши. За первый месяц пандемии 175 тыс. украинцев вернулись в Украину и ориентировочно 800 тыс. – 1 млн украинцев остались на местном рынке труда. В начале апреля польское правительство приняло новые нормы, которые позволяют иностранным мигрантам легально находиться в стране еще месяц после окончания кризиса COVID-19. Это означает, что документы о регистрации по месту жительства и разрешения на работу для всех иностранцев автоматически продлеваются, что является очень хорошим решением, принятие которого в Польше приветствуется. Что касается работы украинцев и других иностранных мигрантов, мы должны осознавать, что пандемия, скорее всего, будет иметь сильное влияние на польскую экономику. Исторически низкий уровень безработицы (2,9 процента в январе 2020 года) увеличится минимум втрое в течение следующих двух месяцев. Это ударит как по полякам, так и по иностранцам, которые работают в Польше. Последние опросы показывают, что 51 процент украинцев предпочитает остаться в польском государстве. В то же время быстрый рост уровня безработицы приведет к сокращению количества иностранных мигрантов. Меньше рабочих мест означает меньше рабочих мест для всех. Но все зависит от масштабов неизбежного спада. Некоторые последствия уже очевидны как для польской, так и для украинской экономики. Пандемия, несомненно, положит конец тридцатилетнему периоду постоянного роста ВВП в Польше. Для Украины уменьшение количества рабочих, работающих за рубежом, означает сокращение объема денежных переводов (в 2018 году этот показатель составил 14 млрд долларов; пятую часть этой суммы переводят домой украинцы, работающие в Польше)".

Мария Пеховска и Мачей Заневич, аналитики по вопросам Украины, Польский институт международных дел (PISM):

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"По оценкам, в Польше работает от одного до двух миллионов украинцев. Их присутствие воспринимается положительно, особенно с экономической точки зрения – вклад всех мигрантов из Украины в рост ВВП Польши составляет около 11%. Сезонные работники составляют большинство украинцев, работающих в Польше. Они чаще всего находят работу в сельском хозяйстве и переработке овощей и фруктов. Коронавирусная эпидемия остановила нынешний приезд сезонных работников из Украины. Это вызов для польской экономики, страдающей от дефицита рабочей силы, особенно в сельском хозяйстве. Однако ограничения по сезонным работникам не повлияет на двусторонние отношения. Разрешение на временное проживание иностранцев в Польше продлили на срок до 30 дней после окончания эпидемии. Это способствует продлению пребывания работников и поощряет их оставаться в Польше. Важно также решение Еврокомиссии об исключении сезонных сельскохозяйственных работников из запрета на въезд в ЕС. Однако многое будет зависеть от развития эпидемии в Украине и позиции украинской власти по этому вопросу".

Давид Стулик, старший аналитик, Центр безопасности "Европейские ценности":

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"Ограничения на поездки для украинских сезонных работников вообще не будут иметь прямого влияния на чешско-украинские отношения как таковые. Даже на уровне реакции в СМИ пока почти нет новостей, в которых бы говорилось об Украине. Возможно, единственным исключением были пожары в Чернобыльской зоне. Однако экономика Чехии, включая такие отрасли, как сельское или лесное хозяйство, уже сильно пострадали от этих ограничений, ведь рабочий сезон начался. Чешские фермеры нуждаются в дополнительной рабочей силе, которой в стране сейчас не хватает. Обычно этот дефицит компенсировался благодаря иностранцам, большинство из которых приезжали именно из Украины. Уже звучат сообщения о том, что урожай некоторых продуктов раннего сезона может быть не собран из-за того, что нет людей, которые бы работали на этих работах. Похожую ситуацию можно наблюдать и в лесном хозяйстве. Из-за недавних засухи и катастрофического распространения короеда по всей стране огромные массивы древесины требуют лесозаготовки и утилизации. Опять же, большинство этих работ должны провести украинские рабочие, которых сейчас не хватает. В результате вырубка лесов может приобрести непредсказуемые масштабы".

Гвендолин Засе, директор Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS):

"Германия, как и многие страны ЕС, стоит перед дилеммой: ее сельскохозяйственный сектор и пищевая промышленность зависят от примерно 300 тыс. сезонных рабочих ежегодно, преимущественно из Польши, Румынии, Украины и Юго-Восточной Европы. Страна сейчас должна сопоставить ограничительные меры, направленные на сдерживание COVID-19, с необходимостью принять большое количество сезонных работников, въезжающих и выезжающих из Германии в период сбора урожая. Еврокомиссия призвала оставить границы открытыми для этой жизненно важной рабочей силы. После первичного запрета на перемещение сезонных рабочих в начале апреля власти Германии нашли компромиссное решение. Сейчас власть позволяет въезд в Германию до 40 тыс. сезонных работников ежемесячно при условии соблюдения длинного перечня правил передвижения, проживания и гигиены (многие из которых невозможны для исполнения). Украинская политика в отношении сезонных работников будет иметь умеренное влияние на германо-украинские отношения. Германия остается одной из самых активных стран ЕС в вопросах двусторонней помощи Украине. Ограничения на сезонную работу влияют прежде всего на самих работников и их семьи, которые зависят от этих доходов и денежных переводов. Реинтеграция сезонных рабочих и большое количество мигрантов, которые возвращаются, станут одной из самых больших социально-экономических проблем Украины во время неизбежного экономического спада".

*Публикация подготовлена в рамках Инициативы по развитию аналитических центров в Украине, которую выполняет Международный фонд "Возрождение" в партнерстве с Инициативой открытого общества для Европы (OSIFE) при финансовой поддержке посольства Швеции в Украине. Мысли и позиции, изложенные в этой публикации, являются позицией автора и не обязательно отражают позицию посольства Швеции в Украине, Международного фонда "Возрождение" и Инициативы открытого общества для Европы (OSIFE).

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