Как пандемия повлияет на выборы в США: "Реальная политика с Евгением Киселевым"

В программе поднимают важнейшие вопросы украинской и международной политики

Правда ли, что Пасха – самый важный этап Украины в борьбе с коронавирусом?

Почему в Германии столь низкая смертность от COVID-19?

И как пандемия может повлиять на судьбу американских выборов?

Ответы на эти вопросы – в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" сегодня в 21:00 на телеканале "Украина 24".

Онлайн-трансляцию также будет вести сайт "Сегодня":

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Напомним, ранее настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний призвал соотечественников оставаться дома на Пасхальные праздники из-за вспышки коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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