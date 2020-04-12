Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,26
29,64
  1. Новости политики

Как пандемия повлияет на выборы в США: "Реальная политика с Евгением Киселевым"

12 апреля, 16:40

Сергей Остапенко

В программе поднимают важнейшие вопросы украинской и международной политики

  • Правда ли, что Пасха – самый важный этап Украины в борьбе с коронавирусом?
  • Почему в Германии столь низкая смертность от COVID-19?
  • И как пандемия может повлиять на судьбу американских выборов?

Ответы на эти вопросы – в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" сегодня в 21:00 на телеканале "Украина 24".

Онлайн-трансляцию также будет вести сайт "Сегодня":

Реклама

В тренде
Кулеба объяснил, почему переговоры с Россией – это ходьба по минному полю

Напомним, ранее настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний призвал соотечественников оставаться дома на Пасхальные праздники из-за вспышки коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

коронавирус Реальная политика с Евгением Киселевым

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Выплаты врачам и семьям умерших: Зеленский пообещал помощь украинцам во время карантина
Выплаты врачам и семьям умерших: Зеленский пообещал помощь украинцам во время карантинаУкраина
Зеленский проинспектировал создание базы ВМС в Бердянске (видео)
Зеленский проинспектировал создание базы ВМС в Бердянске (видео)Запорожье
"Наша борьба продолжается": Зеленский обратился к украинцам (видео)Украина
В ГБР опровергли заявление Черновол, которую подозревают в убийстве
В ГБР опровергли заявление Черновол, которую подозревают в убийствеУкраина
Шмыгаль пообещал украинцам 500 тыс. новых рабочих мест уже в мае
Шмыгаль пообещал украинцам 500 тыс. новых рабочих мест уже в маеЭкономика
СБУ взялась проверять чиновников в Николаевской области, где фиксируют отсутствие коронавируса
СБУ взялась проверять чиновников в Николаевской области, где фиксируют отсутствие коронавирусаДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...