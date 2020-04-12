Как пандемия повлияет на выборы в США: "Реальная политика с Евгением Киселевым"

- Правда ли, что Пасха – самый важный этап Украины в борьбе с коронавирусом?
- Почему в Германии столь низкая смертность от COVID-19?
- И как пандемия может повлиять на судьбу американских выборов?
Ответы на эти вопросы – в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" сегодня в 21:00 на телеканале "Украина 24".
Онлайн-трансляцию также будет вести сайт "Сегодня":
Напомним, ранее настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний призвал соотечественников оставаться дома на Пасхальные праздники из-за вспышки коронавируса.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
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