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Как политики поздравляли женщин с 8 марта: пели песни и размещали видеоролики

Сегодня, 20:32

Политики желали украинкам любви, тепла и мира

Фото: Facebook/Л.Кравчук
Фото: Facebook/Л.Кравчук.
Как политики поздравляли женщин с 8 марта: пели песни и размещали видеоролики //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/2b4/939/5c82b49393225.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/2b4/939/5c82b49393225.jpg Политика Политики желали украинкам любви, тепла и мира

Украинские политики в пятницу, весь день поздравили женщин с праздником 8 Марта.

Так, президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман на своих страницах в социальной сети Facebook разместили видеоролики, которые и стали своего рода "открытками" для украинок. На видео, в частности, фигурируют женщины, которые выполняют "мужскую" работу – военные, работницы заводов и т.д.

"С вами Украина была, есть и будет непобедимой. Давайте беречь наших берегинь!"– подписал свое поздравление президент Порошенко.

"Любви, тепла и мира. С праздником, самые родные!" - написал глава правительства Владимир Гройсман.

Народный депутат Александр Вилкул на встрече с женщинами-общественными лидерами отметил: "Дорогие, любимые, милые женщины, от всей души поздравляю вас с прекрасным праздником 8-го марта! Вы самые любимые, самые лучшие, самые красивые, мы будем всегда 8-е марта праздновать, и никакие "вятровичи" нам не помешают это сделать".

В свою очередь, народный депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко опубликовал видео, где поет в караоке украинскую песню на слова Владимира Ивасюка "Я пойду в далекие горы". Таким образом политик поздравил с праздником весны свою жену с дочкой и всех украинок.

"Вся моя нежность и любовь к моим девочкам - в этой песне. Желаю вам, дорогие женщины, чтобы даже после 20 лет брака ваши мужчины вам так пели каждое утро. Или чуть лучше! С праздником весны!", – написал депутат.

При этом накануне праздника Ляшко посетил Киевскую область и пригласил женщин, которые пришли на встречу с ним, на танцы."У лучших украинских женщин 8 марта должно быть каждый день! Мужчины должны дарить цветы, делать комплименты и конечно же приглашать на танец", – заявил политик.

А первый президент независимой Украины Леонид Кравчук призвал женщин быть бдительными и не дать себя обмануть на президентских выборах. Так он поздравил украинок с 8 марта на своей странице в Facebook.

"Я всегда, как человек и политик, руководствовался тем, что положение женщины в обществе является высшей степенью его культуры, только свободная женщина может реализовать свою мощную силу влияния на все стороны нашей жизни.

Искренне поздравляю Вас, мои украинские красавицы, матери, жены, дочери, просто Богини, Фортуны для настоящих мужчин, с Днем весны, с уже традиционным 8 марта. Этот день для меня – это возможность засвидетельствовать Вам свое уважение и любовь, потому что без Вас не было бы жизни, той атмосферы Веры и Добра, которая нас окружает. Без Вас мир стал бы пустым, пространство отношений между людьми пустым", – написал он.

Вспомнил Кравчук и о грядущих выборах президента и народных депутатов – выборы он назвал духовной и политической нагрузкой на хрупкие женские плечи. Первый президент призвал женщин "не позволить обмануть себя, купить Ваши голоса".

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